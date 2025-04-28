內地女遊港租充電寶　花3小時崩潰找歸還點　發警世文：千萬勿借

出門在外，若忘記攜帶充電寶（俗稱：尿袋），不少人都會選擇租借共享充電寶。不過近日就有內地女子發文分享在香港租借共享充電寶的崩潰經歷，她在金紫荊廣場租借了充電寶，登上遊輪看完夜景後打算去歸還，沒料到原租借點已收攤，後來搜到旺角有歸還點，但她人生路不熟，問過酒店職員和無數香港路人，花了約2小時也找不到歸還點。



在她放棄乘坐港鐵回酒店時，終於收到客服聯絡，她又再花了1個多小時崩潰尋找，才找到客服所說的報攤，但當時報攤已結束營業，與客服溝通後，她將充電寶放在報攤的紙皮箱上，總算成功歸還，前前後後耗費了3小時。



內地女以自身經歷提醒其他人，到香港旅遊不要隨便租借充電寶，「說實話這次旅行終身難忘，千萬記住香港充電寶不要借，能救一個算一個」。有香港網民留言說，「本地人都不會在香港借，又貴又麻煩」，有網民就提醒最好是自己攜帶充電寶出門，「我去的時候就是沒敢租，自己帶了兩個」。



有內地女子發文分享在香港租借共享充電寶的崩潰經歷。（小紅書圖片）

內地女在港租借充電寶

該內地女於小紅書發文，第一句就警世說道「（在）香港千萬別借充電寶」。她憶述，在金紫荊廣場租借了充電寶，登上遊輪看完夜景後打算去歸還，沒料到原租借點已收攤，故打算去所住酒店附近找歸還點，到達酒店後才發現附近沒有。內地女搜尋後，最近也要去旺角歸還，「旺角離我有點遠，打車要一百多，想着算了，直接買下吧」，但上網搜尋發現若不歸還，充電寶會一直扣錢，故決定乘搭港鐵去還。

內地女不熟悉香港，詢問酒店職員後才得知需要先乘搭巴士，再轉乘港鐵去旺角，她花了40多分鐘才到達旺角，但歸還之路困難重重，「在香港導航根本解決不了問題，一直在天橋上下」，跟着導航走的同時問了無數香港路人，花了約2小時也找不到歸還點。

該內地女在金紫荊廣場租借了充電寶，登上遊輪看完夜景後打算去歸還，沒料到原租借點已收攤。（小紅書圖片）

耗費3小時終尋到歸還點

內地女致電客服打了無數個電話也沒人接，決定放棄乘搭港鐵回酒店的路上才收到客服聯繫，於是她又重回旺角尋找客服所說的歸還點，「在經過一個多小時後，最終馬上崩潰的時候，終於找到客服說的地方，結果是一個報攤，已經關門」。與客服溝通後，她將充電寶放在報攤的紙皮箱上，總算成功歸還。

內地女感謝客服一直幫忙解決問題，教她怎樣乘搭港鐵，她直言「說實話這次旅行終身難忘，千萬記住香港充電寶不要借，能救一個算一個」，又說歸還後回到酒店已經是凌晨12點，「9點多過去還找到12點」，即她為了歸還充電寶，耗費了3小時，最後付了68港元租借費。

內地女崩潰花了3小時，找到可歸還充電寶的報攤，但當時報攤已結束營業。（小紅書圖片）

與客服溝通後，內地女將充電寶放在報攤的紙皮箱上。（小紅書圖片）

內地女為了歸還充電寶，耗費了3小時，付了68港元租借費。（小紅書圖片）

網民建議出門自備充電寶最方便

不少網民留言指出，出門在外應自備充電寶，「我建議出去都自己帶充電寶，這種東西……哪裏都坑」、「我去深圳都自帶充電寶，就是怕借了找地方還很麻煩，雖然深圳還算便利的，但總歸還是自己帶最方便」、「在自己家出門超過3小時都帶充電寶，因爲隨隨便便就6塊一小時」。

有網民建議原地充電、直接買一個新充電寶，或去便利店租借，「我一般都是站在原地，充到手機差不多能用到回去，30%左右，預計就在半個鐘內，然後原地還回去」、「我上次手機沒電了只能現買個充電寶，很簡陋的一個雜牌充電寶買了100多」、「7-11裏面是可以借充電寶的，到處便利店都可以還」。不過有網民分享樓主類似經歷，「我以前為了還一個充電寶步行了3公里找了無數個7-11都還不了，不是滿了就是沒有充電寶樁」。