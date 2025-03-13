天逸邨單位外爆水管驚現瀑布！網民憶起平台活春宮︰今次真洗樓

又係天逸邨？網上早前瘋傳天水圍天逸邨停車場平台2男1女半夜上演活春宮片，警方隨後拘捕涉案2男1女，年齡介乎16至18歲，3人涉嫌「作出有違公德的行為」，而2男子住所更搜出疑似太空油煙彈。



平台活春宮事件令天逸邨作為熱搜關鍵詞，而日前天逸邨又有影片在網上流傳，顯示其中1個公屋單位外牆水管疑爆裂，大量清水沿外牆從高處直落平台，儼如小型瀑布般壯觀，有住戶直擊情況，繼而拍片分享。



大量網民笑言「又係天逸邨？今次玩水」、「真洗樓」、「洗外牆」、「爆水管，遭殃啦，唔知咩水？」。



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天逸邨其中1個公屋單位外水管湧出清水，懷疑爆裂肇禍。（Threads圖片）

有住戶窗外掛衣物 估計遭淋濕

樓主在Threads上載1段短片和1張相片，相中可見，天逸邨其中1個公屋單位外水管湧出清水，懷疑爆裂肇禍，影片拍到外牆有大量清水，從高處直瀉平台，好像小型瀑布，其中1戶在窗外掛有衣物，估計都會遭到淋濕。

網民見到事發地點是天逸邨，立即有人笑稱「那個平台」，意思有2男1女疑在邨內平台進行不雅行為，被途人當場拍下。而今次天逸邨有單位爆水管，網民笑言「自動清洗外牆，咁好服務」、「回南天，潮濕啫」、「如果係鹹水，就大鑊啦」、「濕晒」。

有2男1女疑在邨內平台進行不雅行為，2名目擊者不約而同喝止他們停下，直言「呢度唔係hotel」、「唔係酒店」。（網上影片截圖）

目擊者質問「嗰女仔係咪度㗎？」、「有冇精神㗎佢？」，意指該名女生是否清醒。（網上影片截圖）

其中1名非華裔男子指出「我報緊警呀𠵱家」。（網上影片截圖）

（Threads）