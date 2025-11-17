突有「2無痛症狀」！60歲男求醫罹末期肝癌　醫生籲定期要這樣做

許多癌症早期沒有明顯症狀，等到身體發出警號時，往往已經是晚期，危及性命。台灣1名醫生分享病例指，指1名六旬男子因感到肚脹和食慾不振而求醫，最初以為只是年紀大腸胃不適，惟經檢查後確診是末期肝癌，癌細胞更已經擴散，錯過接受手術機會。醫生呼籲民眾要定期接受健康檢查，因透過專業檢查，可以及早發現潛藏身體內「小警報」。



該名年約60歲男病人「肚子脹氣、食慾不振」，他和家人都以為只是年紀大，所以腸胃不適，沒料到已罹患末期肝癌。（示意圖/gettyimages）

六旬男病人腸胃不適 檢查驚患末期肝癌

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎在其facebook專頁表示，該名年約60歲的男病人出現「肚子脹氣、食慾不振」，他與家人都以為只是年紀大，所以腸胃不適，於是自行買藥服用。惟病人情況沒有好轉，於是前往醫院求診，豈料檢查結果顯示他罹患末期肝癌，癌細胞已經擴散，令他錯失手術機會。

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎提醒，定期接受健康檢查。（facebook專頁「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」圖片）

醫生提醒定期接受健康檢查

病人兒子獲知父親狀況後，眼眶通紅詢問，指父親「平時看起來還不錯啊，怎麼會這樣？」，廖醫生都慨嘆每當遇到類似情況，自己心裡也很難過，但癌症很多時候在早期是沒有明顯症狀，若身體發出明顯警訊時，已經是末期癌症。

廖醫生同時提醒民眾定期接受健康檢查，可以及早發現潛藏身體的「小警報」，甚至「在癌細胞還很小、還未引起明顯不適的時候就將它揪出來」， 早期發現癌症，治療的成功率往往會高出許多。

（facebook專頁「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」）