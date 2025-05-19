窮爸爸年老多病難自理　成年子女提1理由申請免扶養　法官這樣判

家家有本難念的經，子女扶養父母是必然的嗎？台灣1名人父早年離婚後，對前妻和2名子女不聞不問，就算做生意「發大財」曾經營多間分店，但都沒有支付扶養費。人父多年後年老多病無法工作，生活潦倒，需要其他人照顧，遂要求前妻的子女扶養。已成年的子女大感不公平，因而訴諸法律，終獲批准免除對老父的扶養義務。



父親表示，因患病而接受社會局安置，目前無法工作，所以沒有收入，名下財產只有價值6,500新台幣（約1,600港元）的共有房屋，需要家人照顧。（《一念無明》電影劇照）

離婚後不聞不問 做大生意但無付扶養費

台媒於今年5月報道，該對成年子女主張，父母在他們年幼時已經離婚，他們由母親和外祖父扶養長大成人，母親為了生活，除了早上下午工作之外，晚上還要從事兼職，假日擔任清潔工人，一家人生活貧困，父親從來沒有出現，而且連1通電話都沒有打過。他們父親做生意，規模愈來愈大，甚至開設分店，但從來沒有向前妻一方支付扶養費。

成年子女被要求扶養病弱老父

子女剛剛成年，突然收到桃園市社會局公文，要求他們解決父親照顧問題，認為非常不公平，加上未能負擔到，決定向嘉義地院申請免除或減輕對父親的扶養義務。

該對成年子女卻指，老父多年來沒有盡到父親責任，所以拒絕照顧對方。（《一念無明》電影劇照）

老父承認無照顧子女

父親表示，因患病而接受社會局安置，目前無法工作，所以沒有收入，名下財產只有價值6,500新台幣（約1,600港元）的共有房屋，需要家人照顧，但沒有交代到其生意發展衰落經過，同時他承認「當初是自己受不了跑出去」，離婚後就沒有盡過扶養責任，包括沒有和子女保持聯絡溝通。

法官批准子女免除義務

法官認為，雙方當年離婚，孩子仍然年幼，但人父在子女成長過程中沒有盡到扶養義務，如今卻反過來要求子女扶養，明顯有失公平，裁定批准免除2名子女對父親的扶養義務，全案仍可上訴。

（ETtoday新聞雲）