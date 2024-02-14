慘！兄吸毒母揮霍父爛賭亡　港男遷出被鬧不孝　嘆︰岀世係一個錯

出生的家庭沒法選擇，如果原生家庭背景複雜惡劣，也請不要氣餒！有港男在網上大呻，父親多年來沉迷賭博，欠下多筆賭債後輕生；兄長亦同樣「爛賭」，甚至有不良嗜好，母親則是購物狂加上囤積症，家中垃圾多到可以頂上天花板，「得返條路仔，行路要打橫行，成屋都係小強」。樓主形容客廳無枱無櫈可用膳，母親甚至將兒子當作提款機，他不禁慨嘆「有時候覺得自己岀世開始就係一個錯」，最終兩度搬走，寧可跟女友同住劏房，卻竟然遭親戚斥責不孝。

網民紛紛安慰「真係好痛苦對住RSP 啲人」、「成日情感勒索你，想你滿足佢需求，但其實滿足得幾多」、「有時好辛苦，頂唔順真係要分開下，唔好見，冷靜下對大家都好」。



樓主父親年輕時沉迷賭博，60多歲時賭癮復發，欠下不少街數，最終自縊輕生。（示意圖/Getty Images）

31歲樓主在「香港討論區」發文訴苦，稱父親30歲時已經沉迷賭博，用了10多年才還清債務，在政府工作直到55歲退休，由於公務員有一大筆退休金，所以都有長糧，每個月都有大約1.6萬元至1.9萬元，父親退休後駕駛的士和做過保安員，月入1.7萬元，但去到60多歲時，父親再次賭癮復發，除了向10間財務公司借錢之外，更問親戚借了30多萬元，但轉頭又借錢輸清光，樓主得知父親欠下不少街數，無奈自己收入只有1.6萬元，仍私底下都借了數萬元給他還債，但父親最後鑽牛角尖上吊輕生。

樓主指母親囤積成狂，家中極多雜物。（示意圖/Getty Images）

樓主指母親是全職家庭主婦，但不會煮飯和打掃，「屋企垃圾多到上天花板，得返條路仔行路，成屋都係小強，個廳無枱無櫈食飯」，父親生前被迫前往洗手間食飯，父親年輕時還清賭債後，20年來將薪金九成給予妻子作家用，每月大約有3.5萬元，母親負責繳交4人公屋租金約4,000元，日日睡醒就去超市「狂買幾袋嘢」，又或是前往連鎖式室內遊樂場，夜晚才返家，「玩到1蚊都無剩」，家人試過清走數袋雜物，母親見狀即前往垃圾房取回物件。

兄長同樣沉迷賭博，且有不良嗜好。（示意圖/Getty Images）

母親最疼愛長子，即樓主的哥哥，無論哥哥做錯什麼事，母親都不會斥責，即使哥哥同樣沉迷賭博，而且有不良嗜好，母親都不會有臉色，當哥哥邀請朋友或女友返家食飯，母親都非常歡迎，加上哥哥前任女友家境不錯，日日上門過夜，「瞓到我哋幾個朝早返晒工都未肯起身」，母親都沒有所謂。

相反樓主自問沒有仼何不良嗜好，普通上班族一名，和女友拍拖約11年，對方生於普通家庭，「好純、肯返工又肯同我捱」，但偏偏不獲得母親歡心。有時候女友一星期數次前往樓主家中過夜，母親仍然非常介意，經常聲稱「上嚟屋企又食又住，唔係幫人養女啊？」。樓主父親過身後，母親向親戚指樓主女友「唔識做人，屋企財困都唔識做，唔過啲錢嚟」，女友雖然明知被伯母說是非，但都沒有怨言。

母親答應會清走雜物，但最後食言。（示意圖/Getty Images）

後來哥哥因賭債而問樓主借了數萬元，但也沒有還，樓主眼見仍然和哥哥要睡上下格床，「對住面左左」，所以20歲就決定搬走，和女友合住劏房，月租5,000多元。

父親去世後，樓主要支付殯葬費用，加上母親積欠數張信用卡卡數，於是「勸喻」樓主搬回家，但同時稱要付5,000元家用，樓主心軟下叫母親收拾好家中雜物，好讓他隔出1間房，母親當時答應。樓主搬返家同住3個月，當然有支付家用，但母親卻沒有兌現承諾，其朋友上門見狀明言連建築材料都無地方擺放，母親仍然拒絕執屋，反而購買新冷氣機，盛惠大約5,500元，並叫樓主埋單，樓主被迫照付，結果3個月用了2萬多元，形容「慘過喺岀面住」。

樓主母親拒絕間出房間，反而購買新冷氣機，並叫樓主埋單。（示意圖/Getty Images）

到最後樓主決定再次搬走，卻母親卻致電詢問他的租約何時完結，希望他再次搬回家，但卻要有6,000元家用，樓主反問是否可以間隔出屬於他的房間？家中是否有枱吃飯？無用雜物是否全部清走？但母親稱難以解決自身囤積症。樓主再問如果搬回去，但沒有清走雜物會如何？母親回答讓他再次搬走。面對家庭困境，其他親戚竟不斷致電樓主，認為他沒有照顧母親，行為實屬不孝。

樓主慨嘆「有時候覺得自己岀世開始就係1個錯」。（示意圖/Getty Images）

樓主慨嘆自己對於母親而言，「就係得返畀俾錢嘅作用」，父親過身後，由兒子代替「不停要畀錢佢揮霍」，完全沒有協助兒子計劃將來，樓主慨嘆「有時候覺得自己岀世開始就係一個錯」，形容「今生和他們只有血緣關係，能幫嘅都幫了」，只慶幸女友對自己不離不棄，２人仍然幸福，樓主認為「要開始為自己打算，好好同女友計劃未來」。

網民紛紛安慰樓主加油，「真係好痛苦對住呢啲人」、「成日情感勒索你，想你滿足佢需求，但其實滿足得幾多」、「有時好辛苦，頂唔順真係要分開下，唔好見，冷靜下對大家都好」、「希望你可以之後生活快樂」。

（香港討論區）