颱風蝴蝶│天文台或周六發3號風球　最高8級風　是否掛更高看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／蝴蝶／HKO／GFS／ECMWF】本星期打風！天文台於6月11日凌晨12時40分發出一號戒備信號。天文台表示，與蝴蝶相關的狂風驟雨正影響廣東沿岸，預料蝴蝶會在今晚至明早（6月14日）橫過北部灣，大部份時間與本港保持約500公里或以上距離，一號戒備信號會至少維持至明日中午。



天文台又說，按照現時預測路徑，蝴蝶會逐漸轉向東北方向移動，明日日間在雷州半島附近登陸，隨後橫過廣東及廣西交界一帶，與其相關的強風區有機會在明日稍後開始逐漸影響珠江口一帶，該區亦會有狂風驟雨。天文台會視乎蝴蝶的強度、與香港的距離及本地風力變化，在明日下午評估是否需要改發三號強風信號。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，蝴蝶6月13日（星期五）會增強成強烈熱帶風暴，往北移動穿過海南島，再在6月14日（星期六）以強烈熱帶風暴級別在海口市登陸，隨後繼續往內陸東北方向移動，6月14日至6月15日（星期六至星期日）在內陸以熱帶風暴級別進入本港400公里範圍。目前直吹香港概率最高一成。



天文台表示，按照現時預測路徑，蝴蝶明日會掠過海南島西部，移向北部灣至雷州半島，隨後轉向東北方向進入廣東西部內陸，周末期間稍為接近珠江口一帶。（天文台）

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目前直吹香港概率最高一成。（天文台）

至於是否改發8號風球甚至更高信號，要視乎該熱帶氣旋路徑、風力變化及對香港威脅程度。



天文台料未來多天狂風大驟雨

本港天氣方面，天文台表示，隨着蝴蝶移入內陸，廣東沿岸受活躍偏南氣流及高空擾動影響，下周初至中期間中仍有大驟雨及雷暴，預料高空擾動會在下周後期逐漸遠離，廣東沿岸驟雨減少，天氣炎熱。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，氣溫26°C至32°C，暫時最高吹8級風。