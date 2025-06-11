颱風蝴蝶｜天文台或周四改發3號風球　是否掛更高風球要看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／蝴蝶／HKO／GFS／ECMWF】本星期打風！天文台於凌晨12時40分發出一號戒備信號。天文台表示，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓今日（6月11日）仍與本港保持超過700公里距離，預料本港今日尚未普遍吹強風，但與其相關的外圍雨帶會影響南海北部，一號戒備信號會在今日早上維持。



天文台預料，該熱帶低氣壓會在未來一兩日逐漸增強並大致移向海南島，隨後移至廣東西部沿岸一帶。天文台會視乎其強度、與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（6月12日）稍後至星期五（6月13日）改發三號強風信號。



當熱帶低氣壓增強至熱帶風暴，將命名為「蝴蝶」（Wutip，澳門提供名稱）。根據天文台熱帶氣旋路徑圖，蝴蝶6月11日（星期三）會增強成熱帶風暴，6月12日（星期四）增強成強烈熱帶風暴，往北移動穿過海南島，再在6月13日（星期五）以熱帶風暴級別在海口市登陸，隨後繼續往內陸移動，並在內陸進入本港400公里範圍。目前直吹香港概率最高三成。



天文台預料，該熱帶低氣壓會在未來一兩日逐漸增強並大致移向海南島，隨後移至廣東西部沿岸一帶。（天文台）

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目前直吹香港概率最高三成。（天文台）

至於是否改發8號風球甚至更高信號，要視乎該熱帶氣旋路徑、風力變化及對香港威脅程度。



美國全球預報系統（GFS）、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及德國氣象局使用預測模型（ICON），均預測「蝴蝶」將會在香港西面登陸。



GFS、ECMWF、ICON同預測「蝴蝶」西登

美國全球預報系統（GFS）最新預測，該熱帶氣旋會在南海形成，隨後往西北方向移動靠近海南島，，6月13日至6月14日（星期五至星期六）在香港西面陽江市附近登陸，再往內陸方向移動。

GFS最新預測，該熱帶氣旋會在南海形成，隨後往西北方向移動靠近海南島，，6月13日至6月14日（星期五至星期六）在香港西面陽江市附近登陸，再往內陸方向移動。（GFS／Windy.com）

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測，該熱帶氣旋會在南海形成，之後往西北方向移動登陸海南島，6月13日至6月14日（星期五至星期六）轉往東北方向移動，至6月15日（星期日）在本港西邊沙堤附近登陸，路徑與GFS相似。

ECMWF亦預測，該熱帶氣旋會在南海形成，之後往西北方向移動登陸海南島，6月13日至6月14日（星期五至星期六）轉往東北方向移動，至6月15日（星期日）在本港西邊沙堤附近登陸，路徑與GFS相似。（ECMWF／Windy.com）

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德國氣象局使用預測模型（ICON）則預測，該熱帶氣旋會往西北方向移動登陸海南島，再轉往東北方向移動進入內陸，靠近陽江市。

ICON預測，該熱帶氣旋會往西北方向移動登陸海南島，再轉往東北方向移動進入內陸，靠近陽江市。（ICON／Windy.com）

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不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台料未來多天狂風大驟雨

本港天氣方面，天文台表示，隨着該熱帶氣旋靠近，本周後期風勢頗大，間中有狂風大驟雨，海有湧浪。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹7級風。