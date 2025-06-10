颱風蝴蝶│天文台或明發1號風球+最高X級風　是否掛更高要看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／蝴蝶／HKO／GFS／ECMWF】本星期打風！天文台發出特別天氣提示，指位於南海中部的廣闊低壓區正在整固中，並距離本港約800公里，按照現時預測，該低壓區會在今日下午至明早（6月11日）逐漸發展為熱帶低氣壓，天文台會最早於明早發出一號戒備信號。



天文台預料，該熱帶氣旋在本周中後期大致移向海南島至廣東西部沿岸一帶，天文台會視乎其與本港距離和發展速度，評估是否需要在星期四（6月12日）改發更高熱帶氣旋警告信號。



至於是否改發3號風球、8號風球甚至更高信號，要視乎該熱帶氣旋路徑、風力變化及對香港威脅程度。



天文台暫時未有熱帶氣旋移動路徑預測圖，不過美國全球預報系統（GFS）、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及德國氣象局使用預測模型（ICON），均預測「蝴蝶」將會在香港西面登陸。



GFS、ECMWF、ICON同預測「蝴蝶」西登

美國全球預報系統（GFS）最新預測，該熱帶氣旋會在南海形成，隨後往西北方向移動靠近海南島，，6月13日至6月14日（星期五至星期六）在香港西面陽江市附近登陸，再往內陸方向移動。

GFS最新預測，該熱帶氣旋會在南海形成，隨後往西北方向移動靠近海南島，，6月13日至6月14日（星期五至星期六）在香港西面陽江市附近登陸，再往內陸方向移動。（GFS／Windy.com）

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測，該熱帶氣旋會在南海形成，之後往西北方向移動登陸海南島，6月13日至6月14日（星期五至星期六）轉往東北方向移動，至6月15日（星期日）在本港西邊沙堤附近登陸，路徑與GFS相似。

ECMWF亦預測，該熱帶氣旋會在南海形成，之後往西北方向移動登陸海南島，6月13日至6月14日（星期五至星期六）轉往東北方向移動，至6月15日（星期日）在本港西邊沙堤附近登陸，路徑與GFS相似。（ECMWF／Windy.com）

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德國氣象局使用預測模型（ICON）則預測，該熱帶氣旋會往西北方向移動登陸海南島，再轉往東北方向移動進入內陸，靠近陽江市。

ICON預測，該熱帶氣旋會往西北方向移動登陸海南島，再轉往東北方向移動進入內陸，靠近陽江市。（ICON／Windy.com）

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不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台料未來多天狂風驟雨

本港天氣方面，天文台表示，隨着該熱帶氣旋靠近，本周後期風勢頗大，間中有狂風驟雨，海有湧浪。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹7級風。