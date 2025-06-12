颱風蝴蝶｜天文台或星期五改發3號風球　是否掛更高風球要看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／蝴蝶／HKO／GFS／ECMWF】本星期打風！天文台於6月11日凌晨12時40分發出一號戒備信號。天文台表示，與蝴蝶相關的狂風驟雨正影響廣東沿岸。同時，蝴蝶正在整合中，在其廣闊環流與中國東南沿岸高壓脊的共同影響下，本港今日（6月12日）初時部份地區間中吹偏東強風，除非蝴蝶迅速增強及本地普遍持續吹強風，一號戒備信號會在今早維持。



天文台又說，按照現時預測，雖然本港星期五（6月13日）初時的風力會稍為減弱，但隨後本港將逐漸轉吹偏南風，並間中有狂風大驟雨，普遍地區可能會吹強風，天文台會視乎蝴蝶屆時的強度、與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期五改發三號強風信號。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，蝴蝶6月12日（星期四）會增強成熱帶風暴，6月13日（星期五）增強成強烈熱帶風暴，往北移動穿過海南島，再在6月14日（星期六）以熱帶風暴級別在海口市登陸，隨後繼續往內陸移動，並在內陸進入本港400公里範圍。目前直吹香港概率最高兩成。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，蝴蝶6月12日（星期四）會增強成熱帶風暴，6月13日（星期五）增強成強烈熱帶風暴，往北移動穿過海南島，再在6月14日（星期六）以熱帶風暴級別在海口市登陸，隨後繼續往內陸移動，並在內陸進入本港400公里範圍。（天文台）

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目前直吹香港概率最高兩成。（天文台）

至於是否改發8號風球甚至更高信號，要視乎該熱帶氣旋路徑、風力變化及對香港威脅程度。



天文台料未來多天狂風大驟雨

本港天氣方面，天文台表示，隨着蝴蝶靠近沿岸地區，本周後期風勢頗大，間中有狂風大驟雨；海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，氣溫26°C至32°C，暫時最高吹7級風。