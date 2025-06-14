颱風蝴蝶│天文台發3號風球至少維持至明午　是否掛8號風球看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／蝴蝶／HKO／GFS／ECMWF】本星期打風！天文台於6月11日凌晨12時40分發出一號戒備信號，並於今日（14日）下午12時20分改發三號強風信號。天文台表示，按照現時預測路徑，蝴蝶會橫過廣東及廣西交界一帶。與蝴蝶相關的強風區會在今日餘下時間至明早（15日）影響珠江口一帶，本港有狂風驟雨，離岸及高地風力間中達烈風程度。



天文台指，蝴蝶會在明早於本港西北約300公里左右掠過，三號強風信號會至少維持至明日中午。除非蝴蝶在內陸維持較高強度並採取較為接近珠江口的路徑，否則改發八號信號的機會甚低。雖然下周一及周二蝴蝶已遠離及消散，但活躍西南氣流會為廣東沿岸帶來大驟雨，市民請保持警惕。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，蝴蝶於6月14日（星期六）以強烈熱帶風暴級別在雷州半島附近登陸，在內陸進入本港400公里範圍，隨後逐漸遠離。（天文台）

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蝴蝶的路徑概率預報。（天文台）

至於是否改發8號風球甚至更高信號，要視乎該熱帶氣旋路徑、風力變化及對香港威脅程度。



天文台料未來多天狂風大驟雨

本港天氣方面，天文台表示，蝴蝶會在今日於雷州半島登陸，隨後橫過廣東及廣西交界一帶，與其相關的雨帶會在今明兩日影響華南沿岸，該區會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪；蝴蝶會在下周初逐漸遠離沿岸地區及減弱，但受偏南氣流及高空擾動影響，廣東間中仍有大驟雨及雷暴；預料高空反氣旋會在下週中後期逐漸增強，廣東地區天色好轉，天氣炎熱。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，氣溫26°C至32°C，暫時最高吹8級風。