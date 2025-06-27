工程報價要求肉償！女子拒絕遭男工持鋼條性侵　法官終極裁定重囚

完成工作後收報酬勞是天公地道，但不包括肉償！台中1名男工為工程報價時，竟然要求女客人以陪睡作為工資，遭到女子拒絕後，男工竟立即動手痛毆女客人，而且扯髮和亮刀，再用毛巾勒昏對方，繼而手持長約30厘米鋼條強插對方下體，最終性侵得逞，案件經一審二審後，被告均被判入獄9年8個。犯人再三上訴下，案件近日再次審理，法官「終極裁決」維持原判。



陳男手持長約30厘米鋼條強插對方下體，最終性侵得逞。（AI生成圖片）

男工報價︰用做愛給

台媒於今年6月報道，陳姓男被告在網上論壇認識受害女子，獲悉對方獨居，在家中從事按摩工作，最近需要聘請工人為住所進行油漆工程。2024年3月14日，陳男向受害人發出訊息表示「8,000（新台幣，約2,000港元），不需付現金，用做愛給，防水1次包到好」、「見面，談，我量一尺寸」，受害人沒有正面回應，但當晚駕車載同陳男回到自己住所。

受害人拒絕肉償即遭毆打猥褻

陳男如常量度牆壁，表示油漆費用1萬新台幣（約2,500港元），包括進行牆壁防水工程，受害人同意費用，但同時強調不會陪睡，結果2人發生口角。陳男被拒後將她痛毆及扯髮，強拉到3樓按摩工作室，陳男同時手持1把水果刀，受害人見狀出手抓刀折斷刀刃，陳男即用毛巾將她勒暈，將她拖到2樓個人休息室，並將多條大約30厘米鋼條纏繞成棒狀，強插入受害人下體。

受害人表示，依俙記得自己被陳男用鋼條強插下體，導致血流不止，「感到一種前所未有的痛，這種痛是這輩子都沒有的記憶」。（示意圖/gettyimages）

淫狼性侵後試圖滅證

隨後陳男威嚇受害人進行口交，卻一度無法勃起，最終仍以生殖器性侵得逞。陳男事後擦拭地板血跡試圖滅證，同時丟棄犯案工具，之後偷穿受害人衣物離開。受害人全身傷痕累累，下體更有撕裂傷勢，導致急性出血，她恢復意識後立即報警求助。

被告否認犯案

案件在法庭審理時，陳男否認當時曾性交，又辯稱自己沒有勃起，而且聲稱是受害人想跟他發生關係，自己只是用手指滿足對方，並以撒嬌方式和對方談工作，但對方反過來用刀和煙灰缸施襲，2人因而扭打，受害人才會受傷。

法官「終極裁決」維持原判，被告入獄9年8個月。（AI生成圖片）

受害人︰這種痛是這輩子都沒有的記憶

但受害人清晰交代案發經過，即使她被勒昏，仍依稀記得自己被陳男用鋼條強插下體，導致血流不止，「感到一種前所未有的痛，這種痛是這輩子都沒有的記憶」，陳男性侵期間更揚言「你讓我爽，我等一下就走」。受害人表明不願和解，要求法院將被告重判。

法官「終極裁決」維持原判 被告入獄9年8個月

法官認為，受害人口供前後一致，加上全身是傷，涉案安全套和利刀都有陳男DNA，受害人事後出現焦慮和恐慌情緒，可見其身心嚴重受創，案件經過一審二審，被告「攜帶兇器強制性交而凌虐」罪名成立，被判囚9年8個月，「竊盜」罪名同樣成立，被判3個月有期徒刑，但可易科罰金。案件最近再次審理，最高法院認為原審法官判刑時沒有出錯，刑期適當，駁回上訴，全案定讞。

（綜合）