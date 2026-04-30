【癌症／胃腸癌】過分「節儉」，隨時增加「癌症」風險？台灣有醫生分享病例，指有一家三口相繼患上胃腸道癌症，相信與全家吃飯時「1個習慣」有關。他表示，這習慣很多家庭都有，形容「癌症是『省』出來的」。



過分「節儉」，隨時增加「癌症」風險？（示意圖／gettyimages）

林口長庚醫院血液腫瘤科醫生廖繼鼎於YouTube頻道「出神入化廖醫師」發布影片，標題為「癌症是『省』出來的？！這幾種『省錢』，讓你離癌症更近！你以為在『省錢』，其實在買癌症！30年專家揭秘致命壞習慣！」。

一家三口相繼患癌 長期吃「剩菜剩飯」出事

廖醫生指出，「勤儉持家是美德，但如果用錯了地方，可能就會變成健康上的隱患」。他分享病例，曾有一口三家相繼查出胃腸道癌症，就是因為「省錢節節儉」、全家長期吃「剩菜剩飯」，強調「這絕對不是危言聳聽」。

廖醫生指出，曾有一口三家相繼查出胃腸道癌症，就是因為「省錢節節儉」、全家長期吃「剩菜剩飯」。（《香港愛情故事》劇照）

廖醫生解釋，雪櫃雖然能延長食物保存期，但並不能完全阻止細菌生長，特別是綠葉蔬菜，隔夜後可能會產生較多亞硝酸鹽，故長期食用剩菜剩飯，會增加消化道癌症風險，「所以盡量做到每餐吃完，避免剩菜」。

過期、發霉食物要避免

廖醫生又說，很多人為了「不浪費」，常買打折、不新鮮的蔬菜水果，或捨不得丟掉存放雪櫃已久的食物，但提醒食物一旦發霉，可能產生一級致癌物黃麴毒素，增加患癌風險，「你可能覺得水果壞了一點，切掉壞的部份就好，乾貨發霉了，洗一洗曬一曬應該也能吃，但我要告訴你，這種做法非常危險……這可不是開玩笑的。為了省那一點點錢，賠上的是我們最重要的健康，真的值得嗎？」。

廖醫生提醒避免吃剩菜剩飯、過期及發霉食物。（YouTube頻道「出神入化廖醫師」）

亂用抽油煙機增患癌風險

不過，除了避免吃剩菜剩飯、過期及發霉食物，原來不當使用抽油煙機也可能增加患癌風險。

廖醫生指出，很多人為了省錢省電費，炒完菜就立刻關掉抽油煙機，然而廚房油煙含有大量有害物質，長期吸入會增加肺癌風險。他表示，正確做法是開始煮飯前打開抽油煙機，煮完後讓抽油煙機持續運作3至5分鐘，確保油煙完全排出，反問：「為了省那一點點電費，賠上呼吸道健康，真的值得嗎？」