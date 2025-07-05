屯門外籍男騙錢？向途人搭訕寫「幸運號碼」再念經文 即索$XXX
撰文：夏洛特
出版：更新：
部份騙子或會假借玄學之名等欺騙他人謀利，切記小心提防！近日有屯門街坊發帖指在區內遇到1名外籍人士「招搖撞騙」，向途人搭訕並給予聲稱「幸福號碼」，再唸頌經文，然後向途人索取100元。帖文引起網民熱議，有街坊留言稱亦曾遇過，「試過叫我唔好剪啲頭髮」，更有人指九龍亦有，「而家全香港都係，青山道、尖沙咀、觀塘都有」。
Facebook專頁「屯門友」近日代街坊發帖並上傳照片，有屯門街坊在新墟遇到疑似外籍騙子，假借命理之說向途人行騙，「此外籍人士拎住本黑色拉鏈簿，在新墟周圍招搖撞騙」。
外籍男：唔好着黑色衫、唔好剪頭髮
而外籍男的騙錢手法是提供幸運號碼及念經，再索取100元，「同你講你個樣好運，星期三唔好着黑色衫，跟住寫個幸運號碼畀你，拋過你個頭，同你念經，跟住叫你畀$100佢」。
網民爆料：九龍3地方亦遇過
有街坊就留言指亦曾遇到過，「試過叫我唔好剪啲頭髮，長髮會帶畀你好運，但係我本身啲頭髮已到腰」、「我都遇過，冇睬佢」，更有人「爆料」指九龍有3處地方亦有，「而家全香港都係，青山道、尖沙咀、觀塘都有」。
網民質疑行騙成本低
另外，有網民認為該名外籍男是「騙子」，但卻感到不解，直言其行騙手法「成本太低」，質疑是否真的有人上當，「唔係咁都信啊」、「咁就差啲，少少本都唔落，有啲拎住條珠珠捉實你隻手，X噏一輪，同你套上手，又話你有好運又會發財，盛惠兩三嚿咁啦！」。
亦有人笑言要「以魔法打敗魔法」或者報警處理，「反擊佢，同佢講『行家喎，你印堂發黑，唔係咁掂，你仲指點我迷津？不如見大家行家，我收平你少少』」、「同佢講話即刻打999搵警察拉你」。
（Facebook「屯門友」）