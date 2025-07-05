屯門外籍男騙錢？向途人搭訕寫「幸運號碼」再念經文　即索$XXX

部份騙子或會假借玄學之名等欺騙他人謀利，切記小心提防！近日有屯門街坊發帖指在區內遇到1名外籍人士「招搖撞騙」，向途人搭訕並給予聲稱「幸福號碼」，再唸頌經文，然後向途人索取100元。帖文引起網民熱議，有街坊留言稱亦曾遇過，「試過叫我唔好剪啲頭髮」，更有人指九龍亦有，「而家全香港都係，青山道、尖沙咀、觀塘都有」。



近日有屯門街坊發帖指在區內遇到1名外籍人士「招搖撞騙」。（Facebook「屯門友」）

Facebook專頁「屯門友」近日代街坊發帖並上傳照片，有屯門街坊在新墟遇到疑似外籍騙子，假借命理之說向途人行騙，「此外籍人士拎住本黑色拉鏈簿，在新墟周圍招搖撞騙」。

外籍男：唔好着黑色衫、唔好剪頭髮

而外籍男的騙錢手法是提供幸運號碼及念經，再索取100元，「同你講你個樣好運，星期三唔好着黑色衫，跟住寫個幸運號碼畀你，拋過你個頭，同你念經，跟住叫你畀$100佢」。

網民爆料：九龍3地方亦遇過

有街坊就留言指亦曾遇到過，「試過叫我唔好剪啲頭髮，長髮會帶畀你好運，但係我本身啲頭髮已到腰」、「我都遇過，冇睬佢」，更有人「爆料」指九龍有3處地方亦有，「而家全香港都係，青山道、尖沙咀、觀塘都有」。

有網民指有些騙子會準備好珠鏈再強行套到別人手上然後祈福再騙錢，並質疑外籍男的行騙手法「成本太低」，嘲笑他「「咁就差啲，少少本都唔落」。（AI生成圖片）

網民質疑行騙成本低

另外，有網民認為該名外籍男是「騙子」，但卻感到不解，直言其行騙手法「成本太低」，質疑是否真的有人上當，「唔係咁都信啊」、「咁就差啲，少少本都唔落，有啲拎住條珠珠捉實你隻手，X噏一輪，同你套上手，又話你有好運又會發財，盛惠兩三嚿咁啦！」。

亦有人笑言要「以魔法打敗魔法」或者報警處理，「反擊佢，同佢講『行家喎，你印堂發黑，唔係咁掂，你仲指點我迷津？不如見大家行家，我收平你少少』」、「同佢講話即刻打999搵警察拉你」。

（Facebook「屯門友」）