打風｜天文台料颱風級別闖港200公里　最高8級風　即睇路徑+風力

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／GFS／ECMWF／ICON】打風！天文台表示，位於菲律賓以東的低壓區昨晚增強為熱帶低氣壓，並為該區帶來不穩定天氣；預料該熱帶低氣壓會在今明兩日大致移向呂宋北部，隨後進入南海北部並逐漸增強。



天文台預測熱帶氣旋颱風級別入港200公里並西登

即睇颱風路徑+風力▼▼▼

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶氣旋會在7月18日至7月19日（星期五至星期六）增強成強烈熱帶風暴，逼近本港400公里範圍，7月20日進一步增強成颱風，進入香港200公里範圍內，隨後在香港西邊陽江市附近登陸。目前直吹香港機率最高四成。

會否發出風球看3因素

至於會否懸掛1號風球、3號風球，甚至8號風球等，要視乎該熱帶氣旋風力變化、路徑及對香港威脅。

歐美模式料連環颱風

而美國全球預報系統（GFS）、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）更預測會有連續2個或以上熱帶氣旋出現。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，本周後期菲律賓東面會有熱帶氣旋沿菲律賓北上，7月18日至7月19日（星期五至星期六）穿過台灣及菲律賓中間海域進入南海，往西北方向移動，7月20日至7月21日（星期日至星期一）最接近香港，7月21日在香港西邊陽江市附近登陸。

ECMWF也預測，7月22日（星期二）左右台灣東面會再有1個熱帶氣旋，往北方移動。

即睇ECMWF最新「颱風」路徑預測▼▼▼

+ 8

歐美預測大不同：西登 VS 東登

美國全球預報系統（GFS）同樣預測，本周後期菲律賓東面會有巨形熱帶氣旋逼近台灣，並在7月19日至7月20日（星期六至星期日）穿過台灣及菲律賓中間海域進入南海，在香港東面汕尾市附近登陸。

GFS也預測，7月21日至7月25日（星期一至星期五）台灣東面會再有1個熱帶氣旋往北方移動，在上海市登陸，而下星期後期會再有熱帶氣旋影響日本。

即睇GFS最新「颱風」路徑預測▼▼▼

+ 7

德國氣象局使用預測模型（ICON）同樣預測本周後期會有熱帶氣旋影響南海，但結構相當鬆散。

即睇ICON最新「颱風」路徑預測▼▼▼

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台預測未來9天多天有驟雨

本港天氣方面，天文台預料，該熱帶氣旋的外圍下沉氣流會在未來一兩日持續為廣東帶來酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨亦會影響該區。

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，周末及下星期更有狂風雷暴，氣溫27°C至35°C，暫時最高吹8級風。根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，周末及下星期更有狂風雷暴，氣溫27°C至35°C，暫時最高吹8級風。