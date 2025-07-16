打風？天文台：熱帶氣旋入南海北部+最高8級風　歐美預測路徑奇特

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／打風／颱風路徑預測／GFS／ECMWF／ICON／韋帕】連環3個颱風？在香港西邊登陸？天文台預料，位於菲律賓以東海域的一個廣闊低壓區會發展為熱帶氣旋，預料會在本周後期移向呂宋一帶，隨後進入南海北部並逐漸增強，靠近華南沿岸，但其路徑及強度仍存在變數。



而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶氣旋會周末至下星期初在香港西面登陸，美國全球預報系統（GFS）則預測，該熱帶氣旋會在香港東面登陸，且有連環3個颱風出現。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



將有熱帶氣旋形成？（網上圖片）

打風？天文台預料，位於菲律賓以東海域的一個廣闊低壓區會發展為熱帶氣旋，預料會在本周後期移向呂宋一帶，隨後進入南海北部並逐漸增強，靠近華南沿岸，但其路徑及強度仍存在變數。

天文台：熱帶氣旋移入南海北部逐漸增強

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，本周後期菲律賓東面會有熱帶氣旋沿菲律賓北上，7月18日至7月19日（星期五至星期六）穿過台灣及菲律賓中間海域進入南海，往西北方向移動，7月20日至7月21日（星期日至星期一）最接近香港，7月21日在香港西邊陽江市附近登陸。

ECMWF也預測，7月22日（星期二）左右台灣東面會再有1個熱帶氣旋，往北方移動。

ECMWF最新預測，本周後期菲律賓東面會有熱帶氣旋沿菲律賓北上，7月18日至7月19日（星期五至星期六）穿過台灣及菲律賓中間海域進入南海，往西北方向移動，7月20日至7月21日（星期日至星期一）最接近香港，7月21日在香港西邊陽江市附近登陸。（ECMWF／Windy.com）

即睇ECMWF最新「颱風」路徑預測▼▼▼

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歐美預測大不同：西登 VS 東登

美國全球預報系統（GFS）同樣預測，本周後期菲律賓東面會有巨形熱帶氣旋逼近台灣，並在7月19日至7月20日（星期六至星期日）穿過台灣及菲律賓中間海域進入南海，在香港東面汕尾市附近登陸。

GFS也預測，7月21日至7月25日（星期一至星期五）台灣東面會再有1個熱帶氣旋往北方移動，在上海市登陸，而下星期後期會再有熱帶氣旋影響日本。

GFS同樣預測，本周後期菲律賓東面會有巨形熱帶氣旋逼近台灣，並在7月19日至7月20日（星期六至星期日）穿過台灣及菲律賓中間海域進入南海，在香港東面汕尾市附近登陸。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新「颱風」路徑預測▼▼▼

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德國氣象局使用預測模型（ICON）同樣預測本周後期會有熱帶氣旋影響南海，但結構相當鬆散。

即睇ICON最新「颱風」路徑預測▼▼▼

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台預測未來9天多天有驟雨

本港天氣方面，天文台預料，受高空反氣旋影響，明日廣東地區持續酷熱，而高溫觸發的驟雨亦會影響該區；而該熱帶氣旋會在周末至下周初為廣東沿岸及南海北部帶來狂風驟雨及雷暴，海有湧浪；受一道廣闊低壓槽影響，該區在下周中期仍有幾陣驟雨。

天文台九天天氣預報。 （天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，周末及下星期更有狂風雷暴，氣溫27°C至35°C，暫時最高吹8級風。根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，周末及下星期更有狂風雷暴，氣溫27°C至35°C，暫時最高吹8級風。