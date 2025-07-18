韋帕打風│最高10級風！天文台：星期日發8號風球看3因素+颱風路徑

【韋帕／最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／GFS／ECMWF／ICON】打風！天文台表示，按照現時預測，韋帕會在今晚（7月18日）至星期六（7月19日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號；預料韋帕隨後會逐步增強並靠近廣東西部沿岸一帶，與其相關的強風區及外圍雨帶亦會逐漸影響本港，星期六稍後至星期一會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。



天文台會考慮在星期六的日間發出三號強風信號，並視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台預測熱帶氣旋颱風級別入港200公里並西登

韋帕會在今日大致移向呂宋海峽，隨後進入南海北部並逐漸增強，靠近廣東西部沿岸一帶，但其強度仍存在變數。（天文台）

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上午10時，熱帶風暴韋帕集結在馬尼拉之東北約460公里，預料向西北移動，時速約22公里，大致移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶氣旋會在7月19日（星期六）增強成強烈熱帶風暴，逼近本港400公里範圍，7月20日進一步增強成颱風，進入香港200公里範圍內，隨後在香港西邊陽江市附近登陸。目前直吹香港機率最高四成。

以顏色劃分，目前直吹香港機率最高四成。（天文台）

會否發出風球看3因素

至於會否懸掛8號風球甚至更高風球，要視乎該熱帶氣旋風力變化、路徑及對香港威脅。

天文台預測未來9天多天有驟雨

天文台表示，受熱帶氣旋韋帕的外圍下沉氣流影響，明日廣東地區持續酷熱，而高溫觸發的雷雨亦會影響該區；隨着韋帕靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶並逐漸增強，星期六稍後至星期一廣東沿岸及南海北部有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪；預料受一道廣闊低壓槽影響，華南沿岸在下星期中後期仍有幾陣驟雨。

天文台九天天氣預報。(天文台)

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，周末及下星期更有狂風雷暴，氣溫27°C至32°C，暫時最高吹10級風。