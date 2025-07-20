韋帕打風│8號風球日間大部份時間維持！是否掛9號高風球看要2因素

【韋帕／最新颱風天氣消息／天文台HKO／颱風路徑預測／颱風消息／打風／8號風球】8號風球現正生效，天文台表示，颱風韋帕穩定地靠近廣東沿岸，其外圍雨帶正影響珠江口一帶。本港風勢將會增強，漸轉有頻密狂風大驟雨及雷暴，八號熱帶氣旋警告信號會在今日（7月20日）日間大部份時間維持。



按照現時預測路徑，韋帕會在今早頗為接近珠江口一帶，在香港天文台以南約50公里左右掠過，預料本港風勢將達烈風至暴風程度。天文台會視乎韋帕與香港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今早改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台預測韋帕港50公里掠過並西登

天文台表示，韋帕會星期日（7月20日）頗為接近珠江口一帶，預料本港風勢將達烈風至暴風程度。（天文台）

即睇颱風路徑+風力▼▼▼

目前韋帕直吹香港機率最高九成。（天文台）

會否改發更高風球看3因素

天文台會視乎韋帕與香港的距離、韋帕會否進一步增強為颱風及本地風力變化，評估明早是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台預測未來9天多天有驟雨

天文台表示，熱帶氣旋韋帕會繼續增強，在明日頗為接近珠江口一帶，該區有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪；隨着韋帕遠離，隨後一兩日風勢逐漸減弱，但華南沿岸仍有狂風驟雨及雷暴；受一道廣闊低壓槽影響，下星期中後期廣東沿岸及南海北部仍有幾陣驟雨。

天文台九天天氣預報。(天文台)

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，周末及下星期更有狂風雷暴，氣溫27°C至32°C，暫時最高吹11級風。