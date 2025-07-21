慘過喪夫！人妻驚揭亡夫外遇20年有私生子　小三捱告這樣說遭打臉

枕邊人逝世當然傷心，但驚悉對方生前出軌，被背叛的傷痛可能被喪偶更甚。台中1名人妻在丈夫過世後，辦理其除戶手續期間，意外驚悉丈夫生前有外遇大約20年，更和小三育有1名私生子。人妻大怒向小三索償100萬新台幣（約25萬港元），小三卻稱自己誕下兒子後才得知對方已婚，她指人妻一早已知道這段婚外情，但拖到今時今日才控告，超出法律規定的時效期。但法官經審理後，認定小三侵害人妻的配偶權，判處賠償20萬新台幣（約5萬港元），全案仍可上訴。



人妻驚揭丈夫不但有婚外情，而且有私生子。（AI生成圖片）

意外得悉亡夫有私生子 人妻怒告小三

台媒於今年7月報道，案件在台中地院進行審理，人妻主張和丈夫在1981年10月24日結婚，婚姻長達40多年，但丈夫2023年10月25日、即是結婚周年翌日過世，她在辦理亡夫除戶手續時，發現丈夫早於2004年10月26日認養與吳姓女攤商所生的孩子，她才知道丈夫有婚外情。

人妻認為，吳女明知丈夫已婚，但仍然和他長期交往，並以家庭模式共同生活，構成配偶權的重大侵害，導致人妻精神痛苦，於是提告索償100萬新台幣（約25萬港元）。

小三辯稱人妻一早知情

吳女辯稱，自己於2003年懷孕後至孩子出生之前，都不知道男死者已婚，事後雖然意外得悉，仍然和對方保持聯絡，但自己沒有意圖破壞其婚姻，死者當年都會在傍晚或晚上上門關心兒子情況，並支付生活開銷才離開。小三更稱，人妻早於2004年5月至6月期間得知此事，拖到大約20年後才發起訴訟，超過法律規定的時效期間。

法官認定小三侵害人妻的配偶權，判處賠償20萬新台幣（約5萬港元）。（AI生成圖片）

法官認定被告侵害配偶權

法官經審理後認為，男死者自2004年認養私生子至2023年去世前，幾乎每日到小三住所探望2母子，而且資助其生活開支，雙方長期互動明顯超出一般朋友範圍，加上戶籍資料、男死者為小三添購的車輛等資料，法官認定雙方儼如同家庭般相處，足以破壞原告和男死者之間的婚姻，構成對配偶權持續侵害，雖然部份損害超出10年時效，理應不受保護，但近10年內的侵害行為仍然可以作為索償依據。

小三賠償20萬新台幣

法官考慮小三目前在黃昏市場工作，每月收入大約2萬新台幣（約5,000港元），判決小三賠償原告20萬新台幣（約5萬港元），由2025年4月8日起按年息5％計算至清償為止，至於全案訴訟費用均由雙方按比例負擔，全案仍可上訴。

（綜合）