「木乃伊」薯條？麥當勞薯條放外套口袋6年沒變壞　狀態震驚網民

薯條放6年會變怎麼樣？近日有台灣網民整理衣櫃時，發現有2條麥當勞薯條從小學外套內掉出，而薯條已被放在口袋中整整6年，卻完全沒有腐壞，只是呈現脫水狀態，但外形保存完整。照片令不少網民大為震驚，並笑稱「放了六年看起來像冷掉而已」、「金黃酥脆，人走薯還在，一薯傳三代」。



有台灣網民從她的小學外套內發現2條藏了6年的麥當勞薯條。（Threads）

該名中學畢業的台灣網民在社交平台Threads發帖並上傳照片，指近日整理衣櫃時，發現小學時穿的校服外套，而外套口袋竟藏有當年吃剩的2條麥當勞薯條，令她震驚不已，「真的是沒整理不會發現這個藏在口袋6年多的東西，被自己噁到了」。

薯條放6年不見腐壞

而從照片可見，包裝袋包裹了2條薯條，而薯條呈現脫水狀態，但整體保存完整，也並沒有腐壞，看起來就像是新買的薯條抽乾水分般，完全看不出已存放了6年之久。

薯條呈現脫水狀態，但整體保存完整。（Threads）

有網民好奇問樓主「你外套6年沒洗就那樣放著？！」，而樓主解釋該件外套是小學畢業時給同學們簽名紀念的外套，「我把它折好放在夾鏈袋裡面，今天拿出來整理突然看到的」。

網民震驚：看起來還能吃

不少網民都對薯條的保存狀態感到非常震驚，「放了六年看起來像冷掉而已」、「哇它都沒有發霉欸」、「看起來還能吃」、「它為什麼看起來這麼健康」，也有人笑言「金黃酥脆，人走薯還在，一薯傳三代」、「這是什麼古董薯條」。

另有網民就不解為何麥當勞的薯條不會分解或變壞，部份人猜測這或許與薯條經高溫油炸殺菌及處於脫水狀態，加上樓主將外套放在夾鏈袋中乾燥保存有關。

「冰島最後一份」麥當勞餐放10年

有趣的是，麥當勞2009年決定轍出冰島，冰島1名男子於是購買了「冰島最後一份」麥當勞餐，並放置在密封玻璃櫃中保存，2019年時漢堡包和薯條仍保存良好。

「冰島最後一份」麥當勞餐被存放於冰島南部的斯諾特拉之家旅舍（Snotra House）的玻璃櫃當中。（Facebook@SnotraHouse）

「冰島最後一份」麥當勞餐被存放於冰島南部的斯諾特拉之家旅舍（Snotra House）的玻璃櫃當中。（Facebook@SnotraHouse）

而美國麥當勞曾於2013年發表過相關評論，指在普通環境下，「我們的漢堡和大多數其他食物一樣會分解」，但如果環境乾燥沒有水分，它們「不太可能滋生黴菌或細菌或分解」。而冰島大學食品科學高級講師阿達爾比約恩松（Bjorn Adalbjornsson）證實這一解釋，指如果環境中沒有水分，食物就的確有可能只會變乾而不會腐壞。

（綜合）