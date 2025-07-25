「最紅大廚」第二回比拼 安主廚親自指導 鎖定週六晚八點翡翠台

滙豐信用卡特約 | 韓國星級名廚安成宰再訪香港，不過今次唔係為咗開新餐廳，而係為咗一場旨在推動本地餐飲文化嘅廚藝界真人騷！由滙豐信用卡呈獻嘅烹飪比賽節目《最紅大廚》煮將之爭，同一般廚藝競賽節目最大分別係，《最紅大廚》的節目構思及概念別具香港特色，透過八位本地廚師嘅比賽，展現其創意同實力，進一步推廣多元化嘅本地飲食文化，亦希望推動香港餐飲業持續發展，令更多人關注並支持本地餐廳！而節目已於上星期六晚上八點正，在翡翠台首播！八位香港大廚會繼續喺安主廚嘅指導下，施展渾身解數，爭奪「最紅大廚」嘅稱號！想感受香港美食文化嘅魅力，同埋廚師們嘅創意，就記得叫埋親朋好友，安坐家中喺接下落嚟嘅兩個禮拜六晚八點正收睇翡翠台，一齊見證「最紅大廚」嘅誕生！大家亦可以喺滙豐香港YouTube上重溫第一集: https://grp.hsbc/DPH1AY



八強大廚雲集 為「最紅大廚」奮力一戰

經過嚴格嘅篩選，八位大廚喺過百間參賽餐廳入面脫穎而出，成功晉級《最紅大廚》八強！佢哋將會爭奪「最紅大廚」嘅頭銜同埋價值港幣100萬元嘅餐廳宣傳套餐！八強包括Ankôma主廚王歲允 (Chef Frankie)、鄧記（尖沙咀）顧問總廚鄧華東師傅、厚德飯店行政總廚劉家榮師傅、House of Culture主廚Gavin Chin (Chef Gavin)、良順興主廚陳偉良師傅、沐瀾行政總廚吳夢林 (Chef Lam)、Sick！Burger主廚賴震環 (Chef Lai) 以及Sushi Zinc主廚梁漢笙 (Chef Zinc)。而係啱啱播出嘅第一集裏面，八位入圍廚師每人已經展示出一碟具有個人風格嘅招牌菜，作為送畀安主廚同埋電視機前面嘅觀眾「見面禮」。透過主廚們嘅拿手菜，安主廚可以初步了解佢哋嘅烹飪風格同埋理念，為之後嘅交流同指導打好基礎，幫佢哋喺比賽入面發揮得更出色。

送完「見面禮」之後，八位廚師隨即迎接第一關挑戰——「爭分奪秒160」。呢一關為節目嘅原創挑戰，靈感係源自於滙豐今年160週年，此挑戰考驗參賽廚師喺限時內即場構思創意菜式，激發無限創作同埋測試應變力。佢哋需要喺160秒內快速觀察超過50款食材，之後再喺30分鐘內完成一道展現個人風格之餘，並且係具有靈魂嘅菜式。面對時間壓力，每位主廚都全力以赴，務求喺首輪挑戰交出亮眼表現，為自己打響頭炮！想知道佢哋最終煮出咗啲咩精彩菜式？記住留意嚟緊星期六晚嘅節目啦！

米芝蓮星級評判坐鎮 安成宰創作港韓Fusion菜 「Hello 芥菜」

要選出「最紅大廚」，評判陣容當然唔可以馬虎。今次節目誠邀咗兩位本地餐飲界嘅重量級人物——有「粵菜大師」美譽嘅永利皇宮譚卉行政總廚譚國鋒師傅，以及憑廚藝屢獲殊榮嘅VEA及永 Wing創辦人兼總廚鄭永麒擔任評判。兩位名廚嘅米芝蓮星級餐廳一早就拎咗好多項殊榮，佢哋將以最嚴謹嘅標準，由參賽者嘅烹調技巧、創意，嚴選出合資格嘅最紅大廚。

除咗有星級評審坐陣，身為八位「煮」將導師嘅安主廚，喺第一集尾聲仲為香港觀眾準備咗一個神秘驚喜——為大家呈現一道港韓Fusion菜！安主廚特別選用於香港街市常見嘅食材，包括蝦、芥菜等，親自炮製一道名為「Hello 芥菜」嘅創意Fusion菜，向香港味道致敬。想知道佢點樣將簡單食材變成一道驚喜之作？即刻 click 入下邊條 link 睇片啦！ https://grp.hsbc/RCHAPT

觀眾用滙豐信用卡撐場隨時贏冠軍餐廳雙人餐飲體驗兼賺獎賞

大家一同支持及收看《最紅大廚》煮將之爭嘅同時，亦都要多啲支持本地餐廳！作為觀眾，除咗可以欣賞到一場精彩嘅廚藝競技，仲有機會免費品嚐到冠軍餐廳嘅滋味！由即日起至2025年8月31日，只要憑滙豐信用卡喺本地餐飲簽賬滿港幣200元，就可以獲得1次抽獎機會，隨時贏取《最紅大廚》冠軍餐廳嘅免費雙人餐飲體驗（名額共8位）。簽賬愈多，中獎機會愈大！

另外，同期仲有餐飲簽賬獎賞，特選客戶於本地餐飲簽賬，最高可賺取額外$1,000「獎賞錢」。想支持心水大廚，同時盡享美食同優惠？立即登入滙豐Reward+應用程式登記，加埋密切留意滙豐信用卡嘅官方活動網頁同社交平台，發掘更多節目詳情同餐飲優惠啦！

滙豐信用卡《最紅大廚》官方活動網頁：

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須受條款及細則約束。借定唔借？還得到先好借！

本資訊及優惠旨在提供予香港境內人士。

（資料及相片由客戶提供）