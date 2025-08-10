哪組「生肖×農曆月份」最易招惹小人？農曆2月蛇雞一原因易被利用

與他人交往應注意對方言行，避免自己被利用。台灣命理專家湯鎮瑋在節目《命運好好玩》中分享3個容易招小人的命格，提醒民眾要時刻提防身邊的小人。



TOP 3 屬虎兔×農曆4月出生／辛勤工作 為人作嫁

此命格的人工作上比較難得到援助，例如你在工作上是最努力付出的人，但是後面功勞被他人整碗端走，心態上容易勞心勞力，就算自己工作能力很強，但是有「豬隊友」扯你後腿，最後要扛責任的人也是你。

TOP 2 屬蛇雞×農曆2月出生／慎選隊友 易被利用

大家喜歡透過你的嘴去傳達事情，剛好你又是喜歡出頭的人，特別「心軟」，喜歡打抱不平為他人抱屈，就容易被他人利用，把你推出去就能取得許多利益，所以一定要慎選隊友，才能避免被利用。

TOP 1 屬鼠牛豬×農曆9月出生 ／家庭責任 勞心勞力

在家庭上，包括父母兄弟姊妹，甚至連小孩的責任都在你身上，家人出包都要你來扛，無論是家庭還是感情都要你勞心勞力，非常辛苦。

