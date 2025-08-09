浴缸水泥封屍73歲母！泰男嫌太嘮叨勒死母後自首　案發現場傳惡臭

泰國發生1宗駭人倫常慘劇，1名33歲男子於8月4日向警方自首，承認在兩周前勒死母親後，將屍體放進浴缸，再倒入水泥封屍。警方到案發單位調查時，浴室傳出濃烈惡臭。



據泰媒《Thaiger》報道，涉案33歲男子Tarn於8月4日主動前往曼谷一警署自首，警員迅即前往其家中調查，一開門即嗅到浴室傳出一股濃烈難聞的氣味。警員發現浴缸倒滿了水泥，Tarn坦承將母親屍體藏在水泥下面。

泰男嫌太嘮叨勒死母親 浴缸倒水泥封屍

Tarn供稱，因受不了73歲母親Worranan太嘮叨，故勒死母親，隨後將屍體放進浴缸，塞滿衣服，再鋪上多層水泥封好。為挖掘屍體，警方請來相關單位協助。

據報，Tarn有精神病史。Tarn目前已被警方拘留，將接受進一步盤問和醫療評估。

泰國去年曾現類似慘劇 12歲女遭養父封屍

泰國去年7月也曾發生類似慘劇，1名12歲女孩被發現藏屍在曼谷1棟排屋內1個容量200公升的冷藏箱中，內面還裝滿了肥料和水泥。

據報，女孩的養父認定她偷竊顧客的膳食補充劑，故用棒球棍毆打，將她虐待致死，再藏屍冷藏箱中。養父的女友當時告知警方，他經常吸毒。

（Thaiger）