假追債真性侵！淫狼謊稱追數　恐嚇毀容硬上人妻　賠咁多免入獄

除了騙財之外，騙徒騙色手法同樣層出不窮。台灣桃園1名男子隨機傳送訊息給1名陌生人妻，訛稱其丈夫欠債，相約對方外出見面，淫狼繼而強迫她上車，揚言車上有鹽酸和球棒，威脅發生性行為，人妻雖然反抗，但仍遭性侵得逞，受害人事後報警求助。男被告承認罪行，並以50萬新台幣（約12萬港元）達成和解，法官裁定「強制性交」罪名成立，判處有期徒刑2年，緩刑5年，其間接受保護管束。



林男謊稱要向其丈夫追債，相約人妻外出上車，並在車內性侵得逞。（AI生成圖片）

謊稱追債 相約人妻談債務

台媒於8月報道，案發2024年8月12日晚上7時許，涉案31歲林姓男子透過Facebook Messenger傳訊給陌生人妻，謊稱要向其丈夫追債，相約人妻在龜山區1間超商前方位置見面。

車內性侵得逞

人妻信以為真，同晚8時許抵達，林男要求人妻登上其私家車內商談債務，林男載人妻至桃園市後巷，以車內有鹽酸和球棒等物件作威脅，若拒絕性交就會施襲毀容，人妻拒絕並用雙手推開他，林男動粗性侵得逞。人妻事後報警求助，警方根據閉路電視紀錄拘捕林男。

被告同意賠償50萬新台幣（約12萬港元），獲得受害人原諒。（AI生成圖片）

賠50萬新台幣和解 緩刑5年

案件在桃園地院進行審理，被告承認罪行，法官認為被告逞一己私慾，欺騙受害人外出，同時違反其意願強制性交，侵害其身體及性自主決定權，對其造成身心創傷，但法官考慮到被告認罪，同意賠償50萬新台幣（約12萬港元），獲得受害人原諒，終裁定「強制性交」罪名成立，判處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間接受保護管束，案件仍可上訴。

（綜合）