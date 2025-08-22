人妻認出軌男同事！綠帽夫怒告　男被告喊冤另揭真相：根本不相熟

查本沒有做過，但遭人冤枉的確非常無辜！台灣新北1名人妻聲稱與1名男同事展開婚外情，甚至要求離婚。人夫聞言後深信自己戴綠帽，於是怒告「姦夫」索償51萬新台幣（約13萬港元）。豈料案件交到法庭審理時，人妻才承認因賭氣編造「婚外情」，男被告亦稱與人妻根本不相熟，法官最終駁回人夫提告，還被告一個清白。



被告直言與該名人妻根本並不相熟。（AI生成圖片）

「綠帽男」向「姦夫」索償51萬新台幣

台媒於今年8月報道，案件在新北地院進行審理，人夫主張妻子1名男同事於2023年11月在1間商務旅館發生關係，妻子因而認錯，隨後主動提出離婚。人夫嘗試挽救婚姻不果，憤而提告「姦夫」索償51萬新台幣（約13萬港元）。

男被告喊冤

男被告在庭上表示，自己和女方只是一般同事關係，一直都沒有交集，從來沒有單獨和女方一起外出或用膳，雙方私底下完全沒有交情，當然沒有去開房，更強調絕對沒有做出任何侵害原告配偶權的行為。

法官駁回原告提告。（AI生成圖片）

人妻承認賭氣編造出軌

女方出庭作證表示，其實她和被告只是同事關係，他們沒有一起出遊或用餐，平時沒有互動，甚至不知道彼此的家庭狀況或LINE、手機號碼等聯絡方式，她之所以會向原告「自曝」有外遇，其實只是賭氣，直言是「（自爆出軌）氣他（丈夫）的話，我不記得是何時講這個對話內容，只記得吵架，我忍他很久了」。

法官駁回原告提告

法官檢視原告和女方的錄音紀錄，發現2人提到的「他」，並未明確交代是被告，加上原告未能提供其他證據佐證，無法單憑這段錄音就認定他們有踰矩行為，最終駁回原告提告，案件仍可上訴。

（ETtoday新聞雲）