恐怖夫婦+同黨！迫智障閨密當奴隸　虐打燒頭淋熱水　重傷丟路邊

智障人士自理能力不足，親友理應多加照顧，而非乘機虐待！台中1對夫妻明知有輕度智障的閨密沒有偷取自己財物，仍強迫她簽署106萬新台幣（約27萬港元）本票，甚至聯同1名男同黨將她關在自家儲藏室。夫婦逼迫閨密無償照顧小孩和做家務，一旦拒絕配合，他們就以各種物品施以毆打、燒頭和淋熱水，暴行持續接近1個月，直至閨密身受重傷，夫婦便用手推車將她推到路邊丟棄，任由她自生自滅，途人見狀報警。警方經調查後拘捕夫婦及其男同黨，法官經審理後，3名被告刑期由2年1個月至2年10個月不等。



涉案陳姓男子和田姓妻子聲稱閨密偷取他們的財物。（AI生成圖片）

聲稱閨密偷財物逼還錢

台媒於今年8月報道，涉案陳姓男子和田姓妻子一早知道閨密有輕度智障，仍聲稱被她偷取財物，然後以被偷錢為名，脅迫受害人要還錢。受害人由於感到畏懼，2022年9月簽下總計106新台幣（約27萬港元）本票。

無還錢即被囚禁屋內

陳氏夫妻見受害人沒有還款，3個月後繼續恐嚇對方簽署合約書，要求她承認當初向夫妻借錢，所以必須無償照顧夫妻的小孩和做家務，夫妻和另1名田姓男同黨帶同受害人同居，將她囚禁在儲藏室內，並在門外加裝密碼鎖，令到受害人無法自行離開，每當她想外出時，其中1人就會陪同監視，受害人負責打掃和照顧小孩，猶如3人的奴隸。

受害人遭到毆打，被打火機燒頭腳和淋熱水。（AI生成圖片）

毆打、用打火機燒頭腳、淋熱水

一旦受害人不肯配合，陳男和田男就會持鐵棍、鐵條、衣架、鎖頭等物品將她毆打，甚至會用打火機燒其頭腳，陳男更會用熱水淋向受害人，導致她全身多處受傷。

受害人重傷被遺棄路邊

直到2023年1月，3人發現受害人傷勢嚴重，他們沒有足夠醫療知識可以替她治理，竟向社區大樓借來手推車，將她推到路邊棄置。途人發現女傷者倒臥路邊奄奄一息，於是報案。受害人傷勢包括頭部受傷、右前胸皮下氣腫、右側第四及第六肋骨骨折、縱隔腔氣腫、腎衰竭，警方經調查後揭發3人暴行，於是作出拘捕。

受害人傷勢嚴重，3人用手推車將她推到路邊棄置。（AI生成圖片）

女被告一度辯解稱收留受害人

案件在台中地院進行審理，陳男和田男承認犯行，但田女辯稱，不知道丈夫要求受害人簽署借據和合約書，她得悉受害人向男友稱自己在外流浪，建議她到自己住所暫住，但條件是協助照顧小孩和做家務，田女之後改口承認要求受害人簽下借據，目的是想逼迫受害人從事特種行業。受害人在庭上表示，自己根本沒有欠下106新台幣（約27萬港元），雖然她照顧小孩和做家務，但她沒有獲得任何報酬或抵債，3餐全由3名被告負責，但有時沒有食物。

刑期由2年1個月至2年10個月不等

法官認為陳男和田女圖謀不勞而獲，明知受害人罹患輕度智力障礙，難以向外求助，先後恐嚇獲利，甚至和田男一起非法禁錮、不但施以虐打，而且令到受害人喪失行動自由，處於類似奴隸的地位，裁定妨害自由之使人奴隸、遺棄、恐嚇取財、恐嚇得利等罪名成立，分別判處陳男入獄2年10個月，田女2年3個月，田男則2年1個月。

（綜合）