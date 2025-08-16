馬路奇聞｜紅色的士車尾箱開到盡　多件行李「迫爆」　照片引網議

不少人攜帶大件行李出行，為求方便都會選乘的士。近日有網民在社交平台分享照片，指在馬路上見到有輛紅色的士車尾箱開到盡，而裏面放置了數個大行李篋和旅行袋，僅靠2條幼橡筋行李繩穿過固定。網民看完照片都相當驚訝，有人則指「真心想知落車時先知冇咗兩件又趕住上機，咁可以點」、「當咗貨van或七人車咁用」。



近日有網民在馬路上見到有輛紅色的士車尾箱塞滿行李，甚至都關不上。（Facebook群組「馬路的事討論區」）

該名網民在Facebook群組「馬路的事討論區」上傳照片，並表示「高手」。

從照片可見，該輛紅色的士車尾箱大開，最少放了5個行李篋及1個大型行李袋，僅靠2條橡筋行李繩穿過諸多行李篋手柄勾住作固定，而行李袋底部邊緣已經超出車尾箱。多件行李「迫爆」車尾箱，根本無從關上。

車尾箱「迫爆」引網議

帖文引起熱議，網民震驚於行李篋的數量，亦有人驚訝司機疊放得整齊，「紮得幾有系統」、「高手盡在民間」、「大啦啦6蚊件㗎大佬」、「賺奶粉錢」；另有網民則不解表示「真心想知落車時先知冇咗兩件又趕住上機，咁可以點」、「當咗貨van或七人車咁用」、「好心call架大車啦」。

香港的士並沒有限制運載乘客所攜帶行李的數目，一般的士車尾行李廂可容納大約3件普通體積（1.7米長X0.7米闊X0.5米高）的行李。（資料圖片）

的士服務指南無限制乘客行李數目

根據運輸署《香港的士服務指南》，的士司機可就每件擺放在車尾行李箱內的行李或每件擺放在車廂內而長、闊、高總和超過140厘米的行李，收取行李附加費。

此外，香港的士並沒有限制運載乘客所攜帶行李的數目。一般的士車尾行李廂可容納大約3件普通體積（1.7米長X0.7米闊X0.5米高）的行李。

（Facebook）