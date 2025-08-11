母子搭短途的士！呻司機猛轉彎急煞兼催下車：快啲走啦，死垃圾！

的士司機的態度經常惹起爭議，最近1名女子在網上發文，表示近日與兒子乘坐的士，但司機的態度很差，估計對方因嫌他們的路程短，於是在駕駛期間不停大幅度轉彎和急煞車，甚至在其兩母子下車時罵道「快啲走啦，死垃圾！」，讓樓主氣得在文中直斥「Uber唔合法？點解咁多人寧願畀貴啲都唔想搭的士，係因為某啲的士嘅態度真係好差」。



有港媽女子在網上發文，表示近日與兒子乘坐的士，但司機的態度很差，估計對方因嫌他們的路程短，便在駕駛期間不停大幅度轉彎和急煞。（Threads影片截圖）

女子斥的士司機態度差

樓主在Threads上發文，表示早前與兒子乘搭的士，疑因為路程短，只有約6分鐘，的士司機的態度非常差，不僅在她上車還未扣好安全帶時，便加速及忽然急煞，「撞到胸口都紅晒」，車程中更出現「轉彎轉得好大力同大煞車」，讓她不禁慨嘆「其實我無逼你做的士，使唔使咁勞氣」。

樓主續指，由於事發時其兒子在車上，因此她不敢直接與司機理論或起爭執。（Threads影片截圖）

據樓主上傳的影片，顯示在他們下車時，的士司機罵道「快啲走啦，死垃圾！」，並在車門未完全關上後就開車。（Threads影片截圖）

司機催趕母子下車兼大罵：快啲走啦，死垃圾

樓主續指，由於事發時其兒子在車上，因此她不敢直接與司機理論或起爭執，「搞到我都唔敢直接錄佢，好擔心嗰吓嘅安全」。據樓主上傳的影片，顯示在他們下車時，的士司機罵道「快啲走啦，死垃圾！」，並在車門未完全關上後就開車。

網民籲報警：佢要玩就同佢玩大啲

帖文引來網民熱議，不少人同樣怒斥相關司機的舉動，留言稱「有時搭的士，我都唔知係要我搵佢上車，定佢接我上車」、「的士佬冇生意係應該！」、「受傷，報警處理」、「下次直接話報警啦，佢要玩就同佢玩大啲」、「從來未見過一個行業咁多人一齊倒自己米」。樓主其後則再留言補充，形容兩母子在車上時，「佢（司機）就係咁加重耷，係咁Chok我同小朋友，我都肯定唔止三次，雖然我車程得6分鐘，但係都唔可以咁樣玩我」。