5孩3媽！董事長屢出軌　小三入門又有小四齊產子　人妻怒告這2人

出軌已經過份，還有多名「小三」？台灣1名手握多個歐洲時尚和餐飲品牌代理權的董事長被揭外遇後，小三甚至懷有身孕，妻子心軟原諒，允許小三搬入家中照顧孩子，豈料董事長繼續出軌，和公司女同事偷情懷孕生女，而且經常帶同「小四」和私生女公開露面，人妻忍無可忍怒告丈夫和「小四」，法官判處他們賠償200萬新台幣（約50萬港元）精神撫慰金。



董事長連環出軌，小三和小四為他懷孕產嬰。（AI生成圖片）

心軟讓小三搬入家中 之後出現「小四」

台媒於8月報道，案件在士林地院進行審理。人妻哭訴，丈夫是1間精品代理公司的董事長，持有多個歐洲時尚和餐飲品牌代理權，2人2014年結婚，育有3名子女。丈夫首次外遇時，她選擇忍痛原諒，批准小三搬進住所，方便她照顧孩子，豈料丈夫再犯，今次對象是公司女同事，翌年人夫厚顏承認，不時和「小四」和私生女公開露面，令到她在外人面前多次承受羞辱和閒言閒語，終日以淚洗面，因此提告丈夫和小四。

小四辯稱獲正宮默許

小四捱告後，承認和董事長發生關係後懷孕，但通姦罪已經除罪化，配偶權不應該成為賠償理由。她更聲稱正宮一早知情，卻未反對婚外情，甚至幫忙安排陪月員和外傭，行為等同默許，小四主張索償超過2年時效。

人妻崩潰怒告。（AI生成圖片）

合共賠償200萬新台幣

法官經審理後認為，雖然通姦罪除罪化，但婚姻仍然要求忠誠，女被告明知董事長已婚，但仍然和他發生性行為，甚至懷孕生女，並在各種場合和男方公開同場，侵犯原告的配偶權，造成嚴重干擾其婚姻生活，令她承受精神痛苦。所謂「原諒」和「時效已過」的抗辯均沒有證據支持，法官判處小四和董事長賠償200萬新台幣（約50萬港元）精神撫慰金和利息。

（ETtoday新聞雲）