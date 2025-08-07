丈夫要求分房睡！妻驚揭他網購女性情趣用品出軌　小三狡辯遭打臉

伴侶不忠，總是有跡可尋。台中1對夫妻本身過着正常夫妻生活，豈料丈夫突然提出分房休息，人妻頓時起了疑心。經過調查後，人妻發現丈夫為小三網購女性專用的情趣用品，以及雙方有曖昧對話。人妻崩潰怒告小三，索償300萬新台幣（約75萬港元）精神撫慰金，小三辯稱人夫是出於自由意志而網購情趣用品，和她沒有關係，而曖昧紀錄都是人夫單方面傳送。惟法官經審理後，判處小三需賠償20萬新台幣（約5萬港元）。



魏男被妻子發現購買女性情趣用品，繼而揭發出軌。（AI生成圖片）

丈夫突然要求分房休息

台媒於今年7月報道，案件在台中地院進行審理，許姓女子於2018年12月和魏姓男子結婚，夫婦育有1名女兒。到了2023年，魏男突然提議分房休息，而車上藍牙連線名單則出現陌生名字，即使魏男聲稱「因公事載同事」，但許女仍然起了疑心。

舊手機內有關鍵證據

魏男於2024年6月更換手機，拜託妻子幫手處理舊機，她趁機查看丈夫舊手機資料，包括定位紀錄，驚悉丈夫於2023年5月至2024年5月期間頻繁前往旅館，2023年2月25日至2024年5月24日多達22次在胡姓女子香閨附近停留，通常是晚間或半夜，直至翌日清晨才離開。

許女怒告胡女侵害配偶權，最終獲賠20萬新台幣（約5萬港元）。（AI生成圖片）

丈夫網購女性情趣用品

此外，許女發現丈夫舊手機有雙方曖昧對話、購買女性情趣用品等網購紀錄，2024年6月至7月，魏男仍然持續和胡女前往旅館。直到2024年7月18日，許女忍無可忍質問丈夫，他才承認有外遇，但拒絕道歉。許女2024年11月19日與魏男離婚，身心大受打擊，認為胡女侵害配偶權，摧毀她多年來為婚姻和家庭所付出的努力，提出索償300萬新台幣（約75萬港元）精神撫慰金。

小三辯稱無介入婚姻

胡女辯稱自己和魏男只是前同事關係，有時因為公務需求，所以才會登上魏男的「順風車」。至於購買情趣用品方面，胡女形容這是魏男出於自由意志的消費行為，和她沒有關係，曖昧紀錄都是魏男單方面傳送給她，她沒有互訴愛意或傳送挑逗訊息。

法官判處賠償20萬新台幣

但法官審視所有證據後，認為胡女行為超出社會一般觀念，以及配偶可以容忍範圍，情節重大，原告求償有理由，考慮到雙方財力、社會經濟地位等因素後，判處胡女賠償20萬新台幣（約5萬港元），全案仍可上訴。

（綜合）