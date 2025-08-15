伯伯搭九巴疑沒脫褲小便　走道「地下濕晒」網民籲體諒　九巴回應

長者身體機能退化容易失禁。有九巴乘客於網上發文公審1名伯伯在車廂內「沒脫褲小便」，弄髒下層中間走道和多張座椅，又不脫拖鞋踩着4人座對面座椅，乘客直斥「黐X線」，當刻立即於九巴手機應用程式向九巴反映事件，下車前亦告知車長，盼九巴能仔細清潔車廂。



不少網民看到照片猜測伯伯患有疾病，呼籲應體諒，「會唔會係老人癡呆同智力有問題，唔知自己做緊乜嘢，我估應該唔會有人大膽到咁樣」、「會唔會真係失禁，年紀大好多無自理能力」。也有網民認為，伯伯出門可穿着成人紙尿片，以免失禁影響他人，「忍唔到有成人尿片可以用㗎」、「咁依樣又好難體諒，佢一定唔係今日就咁，佢應該要穿紙尿片」。



九巴回覆《香港01》查詢表示，事發於周三（8月13日）上午，涉事路線69C巴士於該車程抵達觀塘碼頭總站後，已即時獲安排前往九龍灣車廠徹底清潔車廂。九巴呼籲所有乘客保持車廂衛生和清潔，如乘客發現車廂有衛生或清潔問題，可向車長反映、致電九巴熱線2745 4466或透過九巴手機應用程式APP1933內的即時通話與客戶服務代表聯絡。



有九巴乘客於網上發文公審1名伯伯在車廂內沒脫褲小便，弄髒下層中間走道和多張座椅。（Threads圖片）

該九巴乘客8月13日於Threads發文大呼：「黐X線！今朝搭巴士有人喺巴士度屙尿。」他指出，有伯伯坐在下層4人座不斷喝茶，「坐坐下企起身喺路中間屙尿，佢冇除褲，結果屙到成條褲同地下都濕晒」。

伯伯搭九巴沒脫褲小便、連鞋踩座椅

樓主續說，伯伯的雙腳一直放在對面座位上，「啲尿就流晒過去」，其後又換坐另1張，「今次仲着埋拖鞋擺上去，搞到成張凳濕晒」。樓主下車前，伯伯又換座位，「整污糟咗多張凳」。樓主表示，當時已立即於九巴手機應用程式向九巴反映事件，下車前亦告知車長，盼九巴能仔細清潔車廂。

中間走道出現多條水痕，流到下車門位置。（Threads圖片）

伯伯弄髒走道多張座椅

從樓主上載的多張照片見到，伯伯坐在4人座位置，脫了拖鞋，雙腳伸出放在對面座椅上，地面有多灘水跡，中間走道出現多條水痕，流到下車門位置。九巴手機應用程式截圖見到，樓主於事發當日早上9時乘搭來往天恩邨及觀塘碼頭的69C九巴，當時巴士從天恩邨開出。

伯伯坐的位置地面有多灘水跡。（Threads圖片）

樓主於九巴手機應用程式向九巴反映事件。（Threads圖片）

網民認出伯伯：佢係慣犯嚟喎

有網民問「佢係特登屙定係有病瀨尿？」，樓主回覆說「我唔太清楚，但因為一上車就見到佢係咁飲茶，而車程好長，正常人都唔會飲咁多水。而且見到佢係離開張凳，特登企喺路中間捉實兩邊扶手先屙尿，所以我好懷疑佢係特登屙」。

有網民表示認得該伯伯，直言「佢係慣犯嚟喎」，「我啱啱嗰個周末星期日，喺大坑搭巴士返天水圍，佢已經1個人霸4個人位，過咗大欖隧道之後突然地下濕晒。呢個人無啦啦係企喺度，跟住之後就成地濕晒同埋佢成個拖鞋都濕晒」。

有網民分享照片表示認得該伯伯，直言「佢係慣犯嚟喎」。（Threads圖片）

網民籲體諒：老人家可能唔忍得

不少網民指出長者易失禁，呼籲多體諒，「佢唔係喺架巴士度屙尿，只係瀨尿啫，老人家可能唔忍得，大家多啲體諒啦！」、「可能佢失禁呢，老人家有病都唔定」、「會唔會係認知障礙？我老竇都會冇意識行為咁拉尿、拉屎、除片，同重複做同1個動作」、「好多時可能老人家有失智症，要佢家人帶佢睇醫生」、「無意識咁失禁，老咗變成咁。正常都唔會想瀨濕條褲，應該幫佢申請老人院等有人可以照顧佢」。