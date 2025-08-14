九巴阿伯狂吐口水10次！司機要求清潔　他竟這樣做　乘客嬲爆公審

保持公共交通工具車廂清潔，人人有責。有巴士乘客於網上公審1名阿伯，指斥阿伯乘搭來往上水及荃灣（如心廣場）278X線九巴時，不斷吐口水近10次，他拍下阿伯吐口水的影片，亦出聲指摘。司機得悉事件後，也要求阿伯立刻清潔，惟阿伯用紙巾隨便抹了抹就完事，還將紙巾掉在地上後下車。



網民看畢影片紛紛留言直斥，「呢啲X老唔使尊重」、「真係唔知呢啲人咩心態」、「cut（佢）2蚊（長者2元乘車優惠）」、「散播病毒，嚴禁坐車」。



九巴乘客須知列明，嚴禁於車廂內飲食、吐涎或丟棄垃圾，以保持車廂清潔。



有巴士乘客於網上公審1名阿伯，指斥阿伯乘搭來往上水及荃灣（如心廣場）278X線九巴時，不斷吐口水近10次。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該巴士乘客於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片，指出當時正乘搭278X線九巴，「阿伯已吐咗差唔多10次（口水），終於拍到條片，吐到連張凳都係口水」。

阿伯乘搭九巴狂吐口水近10次

樓主最後忍不住出聲指摘，司機得悉事件後，也要求阿伯立刻清潔，惟阿伯「用張紙係咁意抹下，再掉落地下，到站落車走人，落車再喺草叢吐多嘢」。樓主直斥，「佢係咩心態要咁做，真係好無公德心」。

樓主指斥阿伯，「吐到連張凳都係口水」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：做清潔好慘！

網民留言批評，「我自問算係尊重/敬長者嘅人，但呢啲咁嘅X街真係唔X使尊重！但部份道德X可能會話佢有病點解唔體諒下人哋？既然有病做乜唔隨身袋包紙巾吐而吐落地？影響到其他人就唔抵幫」、「做清潔好慘！」、「不知情乘客坐上那個位更慘！」。