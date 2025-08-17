中年漢乳頭離奇流膿！入院揭「胸腔插刀刃8年」　醫生照X光解謎團

刀插心口8年竟然不知！非洲國家坦桑尼亞1名44歲男子的右乳頭下方離奇滲出白色膿液，但他完全沒有胸痛、呼吸困難等狀況，醫生查看後亦百思不得其解。男子其後想起8年前曾捲入暴力衝突，當時身體多處受傷，經X光檢查，原來當年有1大片刀刃插在其胸腔內，非常巧合下才會8年都未被察覺，而且也沒有嚴重傷及身體。最終醫生做手術取刀刃，病人術後康復進度良好。



乳頭下方滲出白色膿液

外媒報道，《外科病例報告雜誌》（Journal of Surgical Case Reports）早前公布1個奇特病例，坦桑尼亞44歲男子右邊乳頭下方離奇滲出白色膿液，他到穆希姆比利國家醫院（Muhimbili National Hospital），醫生問診發現他並沒有出現胸痛、呼吸困難、咳嗽或發燒等症狀，而男子的生命體徵完全正常。

X光揭體內插刀8年

男子的情況令醫生一頭霧水，其後男子記起8年前他曾遭遇「暴力衝突」，當時他的臉、背、胸、腹部全被人割傷，當年曾有醫護人員為他處理傷口。醫生聽後起疑，於是安排X光檢查，發現男子的胸膛插了一大片刀刃，即其「體內藏刀」長達8年之久，當年的醫護處理傷口時疑未發現刀刃。

刀刃卡胸腔剛好避開重要器官

病人指他平日沒感到身體異常，直到乳頭下方流出膿液。醫生從X光片看到，刀刃從右肩胛骨插入，卡在胸腔內，剛好避開了重要器官，因此他8年來未有察覺。醫生隨即做手術移除刀刃，同時排出壞死組織產生的膿液，病人術後恢復良好，在加護病房照料24小時後已可轉到普通病房。

事實上，印度中央邦2022年也出現過類似事件，當地1名44歲女子到當地醫院做手術，但她事後持續腹痛，多次求醫做各種檢查，最後經CT掃描（電腦斷層掃描）才發現1把手術剪刀藏在她腹部2年之久。

