脫髮救星！禿頭有遺傳傾向　醫生拆解髮量稀少迷思　3招拯救髮線

脫髮絕對是任何人的大忌，無人想禿頭！台灣有皮膚科醫生表示，禿頭的確有遺傳傾向，但並非一定會掉髮，每天都會有民眾求醫，問「我是否禿了」，他提醒關鍵在於頭皮，同時分享3招防止脫髮拒絕禿頭。



皮膚科柯博桓醫師指出，護髮關鍵在於頭皮，同時分享3招防止脫髮拒絕禿頭。（AI生成圖片）

皮膚科柯博桓醫師在其facebook專頁表示，禿頭雖有遺傳傾向，但並不一定會因此而脫髮，例如雄性禿初期如果可以改變洗頭習穩定油脂分泌，也可改善狀況。部份人的確天生髮線高或髮線向後退，但其實有人「只是頭皮保養沒做好」，導致「髮根弱、髮量看起來稀少」，只要保持良好生活習慣，控制好荷爾蒙，同時頭皮護理，就能守住髮線︰

1. 壓力管理

壓力令到交感神經過度活躍，影響毛囊週期，繼而提早進入休止期，頭皮油脂異常分泌，長期下去就變成「壓力型落髮」，大家要「給腦袋降溫」，運動、睡眠和冥想，都是護髮的一部份。

2. 勿亂吃營養補充品

B群、鋅、鐵、維生素D有助毛髮生長，但重點是「缺什麼補什麼，而不是全包一起吞」。柯醫生建議先接受營養素檢測，抑或和醫生討論後，才服用營養補充品，「亂補一通反而可能造成肝腎負擔」。

洗頭時指腹按壓，切勿用指甲搔抓。（AI生成圖片）

3. 頭皮護理

柯醫生形容「髮絲是結果，頭皮才是原因」，頭皮護理並非僅僅「多洗頭」，反而是有正確清潔方式、養護節奏和適合產品，柯醫生指出，洗頭頻率根據出油程度而定，多數人每 日洗1次即可，而且挑選弱酸性、無矽靈的洗頭水，避免清潔力過強，洗頭時指腹按壓，切勿用指甲搔抓，另外，吹乾比自然風乾更加重要，避免頭皮長時間濕悶，大家亦可以使用頭皮精華液，維持毛囊健康。

頭皮紅癢 請即求醫

柯醫生提醒，如果頭皮出現紅癢，可能是「脂漏性皮膚炎」，可能造成髮際線稀疏，建議盡快求醫。

（facebook專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」）