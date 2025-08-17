疑遇機場老鼠！兩男香港機場拿錯行李箱　港女截停反應可疑惹熱議

出門在外，要小心財物。有港女於網上發文表示，在香港國際機場懷疑遇到「機場老鼠」，有2名男子在寄艙行李領取處拿走她的行李箱，她立即跑過去詢問是否拿錯，2男沒說1句就離開，狀甚可疑，她拿回行李箱後已立即向海關報告事件，以免更多人受害。港女亦提到，該2名男子目標似是特別選女生愛用的粉紅色行李箱，猜測女生旅行回港後箱內裝滿戰利品，易有收穫。



有港女於網上發文表示，懷疑在香港國際機場遇到「機場老鼠」。（資料圖片）

該港女於Threads發文表示，她於8月16日乘搭香港快運航空（HK Express）UO679航班從韓國返港，晚上11時多抵達香港國際機場，沒料到在寄艙行李領取處疑似遇到「機場老鼠」。

兩男香港機場拿錯行李箱

港女指出，親眼目擊兩名男子拿走她的行李箱，她立即跑過去詢問是否拿錯，「佢哋個樣係冇確認過，直接尷尬笑唔出聲，就俾我拎走咗！」。

港女表示，有兩名男子在寄艙行李領取處拿走她的行李箱，她立即跑過去詢問是否拿錯，兩男沒說1句就離開。（示意圖／Unsplash圖片）

港女質疑兩男是偷篋賊

港女描述2名男子的特徵，「1個着灰色衫老啲嘅男人，同1個白白淨淨嘅男人」，又說「拎我篋個男人見到我拎返個篋，望都冇望過我，完全冇確認過資料！」。

港女覺得2男有可疑，拿回行李箱後已立即向海關報告事件，「希望冇人唔見嘢！因為我見到佢哋已經有個篋拎住喺手了！」。

港女亦提到，兩男目標似是特別選女生愛用的粉紅色行李箱，猜測女生旅行回港後箱內裝滿戰利品，易有收獲。（示意圖／Unsplash圖片）

港女：選粉紅色行李箱下手 女生多戰利品

有網民留言詢問港女是否用價錢貴的行李箱，港女回覆說「cheap嘢！但我發現佢哋好似有目標揀粉紅色，佢哋原本都有個粉紅色篋喺手。雖然話粉紅色不分男女，但2個男人都用粉紅色真係好似好少有」，她與朋友猜測因粉紅色行李箱通常是女生使用，而女生去韓國一定會買很多東西，故選粉紅色行李箱下手。

有網民建議將藍牙防丟器放進行李箱保護自己。（示意圖／Unsplash圖片）

網民建議放藍牙防丟器進行李箱

有網民表示，「如果係賊，買張超平飛（機票），入去隨手拎幾件，都應該fat fat」、「以後都唔敢去埋廁所先拎行李了，啲人真係好衰，唔知入面有乜都偷咗先，有時唔一定係貴重嘢先珍貴」。

有網民建議將藍牙防丟器放進行李箱保護自己，「我一直都覺得，機場行李靠自律拎完就走，根本冇人check其實真係好容易俾人偷，不過世界各地都係咁冇辦法」。