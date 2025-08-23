女童放公仔入口舔舐　港女拍片恥笑嘲諷　網民怒斥：家長去咗邊？

家長必須時刻注意小孩行為。有港女於網上分享影片，公審1名女童將珍珠奶茶形狀的毛絨公仔放進口舔舐，身邊竟無家長制止，港女不恥女童行為，拍片之餘還不斷發出笑聲，用廣東話及普通話揶揄問女童「好冇味呀？」、「好喝嗎？」。



影片引來網民怒斥家長放任女童，「呢啲咪識生唔識教」、「呢啲家長真係九唔搭八」、「明知個小朋友咁做唔阻止，仲覺得好得意」。亦有網民批評拍片港女未有制止女童。



有港女於網上分享影片，公審1名女童將珍珠奶茶形狀的毛絨公仔放進口舔舐。（Threads影片截圖）

該港女於Threads發文指出，「奉勸各位喺街度，唔好亂咁掂啲公仔，#警世po #jellycat同款」。她上載1段18秒影片，見到女童拿着貨架上的美國品牌Punchkins珍珠奶茶形狀毛絨公仔，將飲管部份放進口舔舐，身邊竟無家長制止，港女揶揄道「好好味喎」。

女童放珍珠奶茶公仔飲管入口舔舐

女童舔了10秒後，將公仔放回貨架，並用手抹了下飲管。此時港女用廣東話問「好冇味呀？」，然後又轉用普通話問「好喝嗎？」，女童未有回答，轉身離開。

女童將珍珠奶茶形狀毛絨公仔放進口舔舐。（Threads影片截圖）

網民大呼：好核突救命

網民紛紛表示女童行為惡心，「好核突救命， 所有公仔拎返屋企一定要消毒」、「佢唔覺得個嘴食咗好多毛，怪怪地嘅咩」、「隔籬嚿大便會慶幸自己係嚿大便，因為冇人會捉佢嚟啜」、「係有意識咁做，仲識抹返它」、「慘個公仔，被人污辱咗」、「見你影住佢咋，唔係條𡃁妹想『飲』埋後面嗰個」。

有網民表示，「喺佢做呢個動作之前，可能已經有好多個細路喺同1日較早時間做過同樣動作，所以佢應該食咗唔知幾多人嘅口水尾了」、「大菌食細菌，可能隻嘢已經跌咗落地唔知幾多次」、「不嬲唔買冇膠袋入住嘅公仔，就係因為咁」。

女童舔了10秒後，將公仔放回貨架。（Threads影片截圖）

網民怒斥家長：呢啲咪識生唔識教

有網民批評女童家長，「放養？就算唔為其他人着想，都顧下自己小朋友呀！好恐怖！」、「個小朋友唔算太細 ，無理由咁都唔知污糟，買嘅人污糟，小朋友『飲』又污糟，家長去咗邊？」。

有經營店舖的網民無奈分享，「唔止公仔，我坐喺舖觀察1日，可以同你講男女老幼7成都鍾意撩鼻屎抹落啲貨度，我同個阿叔講你咁鍾意不如買起佢，佢望住我，然後撩鼻屎抹落件貨度，我先出聲，佢大叫話咁污糟唔買，激到我黑晒臉」。