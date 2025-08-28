女生分手申請保護令　前男友8天後狂傳訊息︰想跟你做　下場慘了

分手要狠，遇到恐怖前度就要狠上加狠！台北1名男子和女友分手後，明知女方已獲批保護令，竟在保護令生效僅8天即狂傳送訊息騷擾前女友，內容提及「回來找我好嗎？我想跟你做X」，被無視後立即轉調稱「你一定會有報應的」、「我這輩子都不會原諒你的」。受害人感到困擾，於是報警求助，涉事男子被捕捱告。法官經審理後，裁定被告干犯違反保護令罪名，判處有期徒刑2個月，但可易科罰金6萬新台幣（約1.5萬港元）。



男被告明知前女友獲批保護令，自己不應騷擾對方，卻在保護令生效僅8天已傳送訊息騷擾，內容提及「回來找我好嗎？我想跟你做X」等。（AI生成圖片）

保護令生效僅8天 前男友即騷擾

台媒於今年8月報道，涉事男女曾是男女朋友關係，男被告明知法院向女方發出民事通常保護令，他不能向對方施以身體或精神上不法侵害行為，同時不能進行騷擾、跟蹤、通話、通信等聯絡行為，有效期為2年，豈料保護令生效僅8天，被告寂寞難耐，開始透過社交媒體和電話瘋狂騷擾受害人。

男方︰我想跟你做X

被告先「深情」表示自己知錯，「我承認我很自私」、「你在意的我都會改的」，試圖挽回感情，更情人節當日更傳送訊息示愛，心急表示「回來找我好嗎？我想跟你做X」，但他被無視後，立即翻臉恐嚇「你一定會有報應的」、「我這輩子都不會原諒你的」。

法官判處被告入獄2個月。（AI生成圖片）

被告被判入獄2個月

受害人無法忍受被告死纏爛打，決定報警求助，被告在庭上承認罪行，法院考慮到被告高職畢業、職業、經濟狀況和認罪態度，裁定干犯違反保護令罪名，判處有期徒刑2個月，但可易科罰金6萬新台幣（約1.5萬港元），全案仍可上訴。

（綜合）