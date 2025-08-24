室外35℃！8個月大嬰兒連車匙被反鎖車內　消防救援：車內如蒸籠

切勿將嬰兒獨留車內！安徽近日有家長想下車拿東西時沒帶車匙，一回頭發現車子自動反鎖，8個月大寶寶和車匙困在車內，當時室外氣溫35度，嬰兒熱得哭鬧起來，家長報警。消防趕到現場即決定拆車窗救嬰，一探頭入車有股「熱浪」撲面而至，形容車內已熱得像蒸籠一樣。當地消防提醒，炎夏車廂被暴曬溫度可短時間內飆升數十度，家長切勿將嬰兒獨留車內。



消防員到場馬上拆破車窗。（央視截圖）

8個月大嬰兒被留鎖車內

內媒報道，事發於安徽阜陽市潁州區，近日下午1名家長將8個月大的嬰兒留在車廂後座，下車拿東西時大意將車匙放在車內，折返驚見車門已自動反鎖。車門無法打開，她透過緊閉車窗見到嬰兒已滿頭大汗，氣溫炎熱下車內溫度可能已升至危險水平，恐引發中暑甚至窒息。

消防員到場馬上拆破車窗，伸手打開車門。（央視截圖）

消防拆窗：車內像蒸籠一樣

眼見嬰兒正在哭鬧，家長在車外已熱得滿頭大汗，試圖拉扯車門及車窗不果，拍打車窗朝嬰兒呼喊並報警求助。消防到場後指車輛在烈日下持續升溫，車廂內部密閉，空氣無法流通，嬰兒狀況已很危急，即時決定用撬棍拆破車窗。消防員破窗後探身打開車鎖，形容「一股熱浪撲面而來，車內像蒸籠一樣」。

嬰兒當時滿臉通紅全身濕透，家長馬上抱實。（微博圖片）

家長馬上抱嬰兒到附近的商店內降溫。（央視截圖）

車廂暴曬下溫度可短時間內飆升數十度

嬰兒獲救時熱到滿臉紅，汗水浸濕頭髮，家長馬上接過孩子，帶到附近的商店內降溫，幸好救人及時，嬰兒狀況良好。

消防提醒，炎夏密閉車廂是兒童「隱形殺手」，車廂暴曬下溫度可短時間內飆升數十度，兒童體溫調節力弱，極易脫水、中暑甚至窒息，提醒民眾切勿獨留承子在車內，離車必備車匙。

（綜合）