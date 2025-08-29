港姐2025│冠軍后冠原來咁值錢！夠Full Pay買樓　這2個港姐最着數

【香港小姐選舉2025／港姐2025名單／后冠／價值／獎金獎品】無綫TVB《2025香港小姐競選》將於星期日（8月31日）晚上舉行，14位佳麗將競逐后冠誰屬。后冠設計及價值都經常引起熱議，翻查資料，一頂以鑲嵌滿滿鑽石的后冠價值，原來數以百萬元計算，其價值日足以「Full Pay（全數）」買樓，甚至等於一般香港打工仔工作約18年的收入，非常誇張！而今屆《2025香港小姐競選》港姐后冠，再次由六福珠寶贊助送出，連珠寶首飾總值520萬元，價值不菲。



先看今屆2025香港小姐造型▼▼▼

14位候選佳麗泳裝會晤傳媒。（陳順禎攝）

《2025香港小姐競選》分享會。（陳順禎攝）

+ 1

2025香港小姐14位候選佳麗包括，1號李尹嫣、2號甘詠寧、3號蔡華英、4號莫凡、5號曾閱遙、6號朱文慧、7號施宇琪、8號岳凡荻、9號陳詠詩、10號文雅儀、11號梁倩萱、12號庄靜璟、13號袁文靜、14號何詠多。

港姐后冠從玻璃變鑽石

現時港姐后冠給人的印象是金光閃閃鑲滿鑽石，但其實1980年代港姐后冠是用玻璃製成，價值與近年后冠相差甚遠。直到1995年港姐選舉獲鑽石后冠贊助，才有「真‧鑽石后冠」，而當年冠軍楊婉儀是首名獲「真‧鑽石后冠」的港姐，后冠價值飆升至過百萬元，1996年冠軍李珊珊的后冠亦值138萬港元。

2021年港姐冠軍宋宛穎。（資料圖片）

近年港姐后冠仍閃閃發亮▼▼▼

至1997年六福珠寶擔任香港小姐選舉冠亞季后冠贊助商，2005年冠軍葉翠翠的后冠已高達160萬元。後來后冠設計更華麗，由共逾30卡、880粒優質美鑽人手鑲嵌而成，價格更誇張，以2015年冠軍麥明詩和2016年冠軍馮盈盈后冠為例，價值已超過428萬元。

一頂后冠價值等同一般港人工作16年！

428萬元是什麼概念？根據政府統計處最新公布，2025年第2季（4月至6日）就業人士每月收入中位數為22,300元，意味一頂后冠收入，已相等於一般打工仔工作192個月、約16年薪金，可見非常值錢。

一頂后冠足夠Full Pay買樓

《香港01》記者於2025年8月24日下午以中原地產網上搵樓數據搜尋，發現有近5,200個樓盤等於或低於428萬元，即后冠價值足以「Full Pay」購買，而單位實用面積由百多呎至800多呎都有，但要留意部份單位居屋或公屋盤是「未補地價」，需要特定資格人士才可購買。

根據中原地產網上搵樓數據，有近5200個樓盤可以用428萬元「Full Pay」購買，實用面積百多呎至800多呎都有。（中原地產網站截圖）

不過，受新冠疫情影響，六福珠寶一度未有贊助港姐后冠，故2020年冠軍謝嘉怡及2021年冠軍宋宛穎的后冠價值相信沒有上述般高昂，而2023年由福滿臨珠寶送出，報稱總值300萬元。

上屆《2023香港小姐競選》港姐后冠，由福滿臨珠寶送出，總值300萬元。（電視畫面截圖）

六福珠寶再次贊助港姐后冠 總額加碼

至2024香港小姐，六福珠寶再次贊助金鑽后冠及名貴珠寶首飾，總值500萬元。到今次2025香港小姐，六福珠寶繼續贊助港姐后冠及珠寶首飾，且總金額加碼至520萬元。

雖然未有講明單一后冠總值多少，但看設計造型相信價值不菲。網民看後大讚，「個后冠好靚呀」。

今次2025香港小姐，六福珠寶繼續贊助港姐后冠及珠寶首飾，且總金額加碼至520萬元。（TVB畫面）

不過，港姐后冠象徵意義較大，包括榮譽、背後意義等，而其實際價值亦可能受到多方面影響，加上沒有公認的交易市場，故可謂「有價無市」。