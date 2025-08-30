男人最痛！人夫被懷疑出軌　遭妻合謀女兒女婿「持刀切斷子孫根」

男人最痛！韓國有人妻懷疑丈夫外遇，竟合謀女兒和女婿，持刀攻擊丈夫並切斷其生殖器，幸好男子送醫後目前已脫離生命危險。警方事後以「謀殺未遂罪」起訴婦人及其女婿，女兒則涉嫌非法追蹤父親手機定位，以掌握其行蹤，違反「位置資訊保護和使用法」，被檢方提起非拘留公訴。



韓國有男子被妻子懷疑出軌，遭對方持刀切斷陰莖。（示意圖／GettyImages）

懷疑丈夫出軌 人妻持刀切斷他陰莖

綜合韓國媒體報道，事發於8月1日凌晨，仁川市江華島一名57歲婦人因為懷疑丈夫外遇，以及長期積壓下來的不滿，竟在咖啡廳持刀攻擊丈夫臉部和手臂，並切斷其生殖器官。事後男子被緊急送往醫院接受手術，目前已經脫離生命危險。

涉事婦人因疑丈夫出軌，在咖啡店持刀攻擊丈夫臉部和手臂，並切斷其生殖器。（示意圖／GettyImages）

警調查有驚人發現 揭婦人女兒女婿牽涉案內

警方調查後有驚人發現，揭發婦人女兒以及女婿皆牽涉案內，女兒先在上個月跟母親一起前往徵信社（即私家偵探公司）追蹤父親行蹤；而女婿則涉嫌幫忙用繩索跟膠帶綑綁外父，以便婦人下手。

婦人及女婿涉「謀殺未遂罪」被捕

仁川地方檢察廳依「殺害直系親屬未遂罪」起訴婦人，以及「謀殺未遂罪」起訴其女婿，而婦人女兒涉嫌非法追蹤父親手機定位，以掌握其行蹤，違反「位置資訊保護和使用法」，被檢方提起非拘留公訴。

涉事57歲婦人被控告多條罪行，包括「殺害直系親屬未遂罪」。（網上圖片）

婦人年約30多歲女婿亦涉嫌「謀殺未遂」被警方拘捕。（網上圖片）

婦人或患「疑夫症」 對丈夫過度執著致犯案

檢方強調會跟犯罪被害人支援中心合作，協助受害人後續治療以及提供相關的其他幫助。另外檢方相關人士透露，其實受害男子並非女子生父，而婦人亦疑似患有「疑夫症」，對丈夫過度執著，終導致犯案。

（綜合）