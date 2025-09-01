夫妻月入10萬！供樓6年變負資產　港媽曝開支表慘呻：香港最底層

夫婦合共月入10萬元，竟慘呻是「香港最低層」？最近1名女子就在網上發文訴苦，直言「香港地，真心無父幹真係生活得好苦」，表示自己與丈夫月入共10萬元，育有1名兒子，惟單是供樓，以及水電煤和差餉，已需花費約3.5萬元，連同所有其他支出，2人只剩下約2.2萬元，供娛樂和儲蓄等用途。女子不禁大呻，「朋友家人幫佢哋full pay層樓，兩個每月搵5萬都好好使，我哋先係真香港最底層」。



樓主公開的支出表震撼網民，部份人直指許多支持都非必要，認為生活方式是自己選擇；亦有人認同樓主苦況，「這個世界真是很不公平，努力向上爬到中產又如何，辛苦命一條」。



夫婦月入10萬元 單位變負資產

該名女子在Threads發文，表示自己與丈夫育有一兒，家庭月入10萬元。樓主表列出家中各種開支，供樓連同水電煤和差餉大約需3.5萬元，兒子的興趣班和學費分別為2,000元及6,000元，外傭每月需5,000元，另外給「四大長老」的家用1萬元，供家中4人的早午晚的「買餸錢」、夫妻和兒子的保險、其他雜費共2萬元。根據樓主提供的數字，2人每月只剩下約2.2萬元，而她後來留言續指，自己還未計算要交的稅款，「未生（小孩）之前每年交10萬，而家大約5萬」。

樓主不禁在文中大嘆，「供咗層樓6年，到頭來仲要變負資產，居屋又冇資格抽」，表示當年入市置業時，全靠其兩夫妻的努力，家人沒有幫助一分一毫，相反地，其朋友的家人卻提供大額金錢援助，「朋友家人幫佢哋full pay層樓，兩個每月搵5萬都好好使」，讓樓主慨嘆「我哋先係真香港最底層」。

網民意見兩極

帖文引來網民熱議，部份人表示許多支出都是樓主的選擇，而非必需開支，「生仔、請工人、食嘢、買嘢、家用畀幾多，都係妳自己揀㗎喎」、「有工人屋企唔煮飯嘅咩，一萬蚊食飯，即係每日用$333，唔錯喎食得」、「唔結婚，唔生仔，唔買樓，妳份糧都好好使㗎」。

另外，也有網民認同樓主所言，「這個世界真是很不公平，努力向上爬到中產又如何，辛苦命一條」、「我就係屋企有層2房2廳full pay樓畀我，一個人搵5萬，老婆喺屋企湊女，生活冇乜壓力，儲錢等樓價再跌就入多層收租養老」、「其實係好辛苦我明，我哋冇生仔」。