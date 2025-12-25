十二星座男愛情智商排名　誰是天生「綠茶、渣女」絕緣體？

十二星座的男人們，各自懷揣怎樣的鑒茶寶典呢？



第一檔：天生免疫段位

上榜星座男：天蠍男、處女男、摩羯男（山羊男）、雙子男

天蠍男，直覺力就是X光，若有人想以嬌弱為誘餌，他早已在暗處冷眼識破那楚楚可憐背後的小心思。

處女男心思細密如篩，對方話中若有半分邏輯破綻，他便能將其言語編織的偽裝網層層拆解。比起茶，他更受不了蠢。

示意圖（《撒嬌女人最好命》劇照）

摩羯男天生務實，對浪漫過敏，甜言蜜語自動屏蔽，唯實打實的行動才入他法眼——倘若對方話裏有話要猜要抿，他早已暗自退出對話框。

雙子男可謂訊息處理的「八爪魚」，綠茶們精心設計的橋段、若即若離的推拉、話裏有話的試探，全是TA網上衝浪時早已學通關的。他未必當場拆穿，腦內卻在直播着茶藝表演解析，彈幕刷爆：哦？這句可是標準的「委屈但懂事」模板！鑒茶雷達敏鋭度MAX的他有時會因看戲的興致而推波助瀾，搞不好就引火燒身了。

相關文章：大星座拍拖熱戀期一過就冷淡 水瓶須個人空間 不愛被伴侶束縛

+ 20

第二檔：人間清醒段位

上榜星座男：金牛男、 水瓶男

金牛男，固執卻不糊塗，看似温吞實則內心明鏡高懸。他或許沉默不言，卻早已將對方言行盡收眼底，一旦發覺有異，便如磐石般巋然不動。

水瓶男，以理性為盾，其疏離感恰似一面照妖鏡，能輕易映出矯揉造作背後的不自然。不評價並非看不透，是絕不蹚渾水。

第三檔：耿直憨憨段位

上榜星座男：射手男（人馬男）、白羊男（牧羊男）

射手男天生坦蕩，自己是直來直去的，所以習慣以赤誠度人。他總是盼着一切都是白紙黑字清清楚楚，不善琢磨所謂的陰陽怪氣，對方若繞彎子，他或許還着急、納悶：「有話快直說呀！」

白羊男喜歡簡單，面對情感時思維如單行軌道，對方若有什麼九曲迴腸的心思，他腦子多半燒短路，有人點出茶香四溢，他還會真誠發問：「哪兒有茶，我能喝嗎？」

相關文章：5大生肖愛扮深情但本質涼薄 屬狗看似忠誠 遇患難時會馬上抽身

+ 12

第四檔：高危！易陷温柔鄉段位

上榜星座男：雙魚男、天秤男、巨蟹男、獅子男

雙魚男心腸軟，天生一副憐香惜玉的體質，常因面對柔弱的表象而輕信。

天秤男則追求和諧怕衝突，即便嗅出幾分茶氣，也常為表面和平而選擇看破不說破。

巨蟹座顧家重情，最可能被「急需照顧」的姿態打動，那種被需要感有時模糊了他辨別的邊界。

獅子男鑒茶路上最大的障礙，往往是他自己的王子病。綠茶深諳此道，只需精準投餵崇拜牌貓糧，輔以「哥哥好棒」、「只有你懂我」的頂級彩虹屁，他的排雷掃描就被過載的虛榮心直接幹短路。

【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】