周末打風！天文台或今晚發1號風球　預告3因素星期日或掛更高風球

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】打風！天文台表示，位於呂宋附近的低壓區現時距離本港800公里左右，預料會在今晚（9月5日）至明早（9月6日）發展為熱帶氣旋，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。受高空反氣旋影響，明日本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫可達35度左右，新界再高兩三度。按照現時預測，該熱帶氣旋會在未來兩三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。預料受其影響，星期日稍後（9月7日）本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一（9月8日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台暫未有該低壓區路徑圖，而風烏、盤古、伏羲3個AI天氣模型均預測，9月5日（星期五）南海會有熱帶氣旋形成，9月6日至9月7日（星期六至星期日）最接近香港，進入本港400公里範圍，隨後往西移向海南島。風烏更預測，下星期初會再有1個熱帶氣旋逼近香港。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



又有連環颱風？（風烏AI天氣模式）

3大AI預測連環颱風逼近香港

天文台暫未有該低壓區路徑圖，而風烏、盤古、伏羲3個AI天氣模型均預測，9月5日（星期五）南海會有熱帶氣旋形成，9月6日至9月7日（星期六至星期日）最接近香港，進入本港400公里範圍，隨後往西移向海南島登陸。

此外，風烏更預測，9月8日至9月10日（下星期一至星期二）會再有1個熱帶氣旋逼近香港，但結構較早前預測鬆散。

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI天氣模型預測，9月5日（星期五）南海會有熱帶氣旋形成，9月6日至9月7日（星期六至星期日）最接近香港，進入本港400公里範圍。（風烏AI天氣模式）

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI天氣模型預測，9月5日（星期五）南海會有熱帶氣旋形成，9月6日至9月7日（星期六至星期日）最接近香港，進入本港400公里範圍。（盤古AI天氣模式）

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲AI天氣模型預測，9月5日（星期五）南海會有熱帶氣旋形成，9月6日至9月7日（星期六至星期日）最接近香港，進入本港400公里範圍。（伏羲AI天氣模式）

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，高空反氣旋會在明日繼續為華南帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨亦會影響內陸地區。星期日及星期一廣東沿岸風勢頗大，天氣漸轉不穩定，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。隨著高空反氣旋再度增強，下週中後期華南地區驟雨逐漸減少，天色好轉，天氣酷熱。

根據天文台九天天氣預報，本星期後期及下星期多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至35°C，暫時最高吹8級風。