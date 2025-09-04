東鐵頭等一家5口逃票斷正罰$XXXX！目擊者：一鑊熟　職員做法獲讚

【港鐵／東鐵頭等艙／逃票】乘搭港鐵東鐵頭等車廂，必須拍卡繳付車資，否則可被罰款1,000元。本港網絡流傳影片，指東鐵頭等車廂有職員查票，車上一家五口逃票「斷正」，目擊者形容「一鑊熟」。



影片引來網民熱議，有人批評「逃票」行為離譜，讚職員「做得好」。但亦有網民認為港鐵可改善頭等車廂問題，例如在車廂內當眼位置加設拍卡機，以免有人忘記拍卡而罰款。



乘搭港鐵東鐵頭等車廂，必須拍卡繳付車資，否則可被罰款1,000元。（資料圖片）

有港男於9月2日在Facebook群組「馬路的事討論區」發布影片，指港鐵職員在東鐵頭等車廂查票，有一家五口被發現沒有拍卡逃票，形容「一家五口都無拍卡，一鑊熟」。

東鐵頭等車廂一家五口逃票斷正

影片見到，東鐵頭等車廂內有至少3名港鐵職員在查票，並正記錄乘客資料。

網民讚港鐵職員做得好 爭議頭等車廂問題

網民看過影片議論紛紛，有人批評「逃票」行為離譜，讚職員「做得好」，「等社會去教育佢哋」。

不過亦有網民認為港鐵可改善頭等車廂問題，例如在車廂內當眼位置加設拍卡機，以免有人忘記拍卡而罰款，「其實港鐵會唔會嘟頭等部機，放係閘門前，或車廂內入座位當眼位置比較好？」，甚至有網民建議取消頭等車廂，隨即有網民反駁，「頭等一向都有，想坐得舒服咪畀多啲囉，想平咪普通等囉，畀炸雞髀價錢，就想食燒鵝髀，邊有咁着數，你唔捨得畀錢食燒鵝髀，就叫人取消唔好賣？」。

根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費。（資料圖片）

逃票須繳交附加費1,000元

根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。意味如一家五口被罰款，金額總數5,000元。