周末打風？風烏等3大AI預測颱風闖港400公里+路徑　天文台這樣說

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】又有連環颱風襲港？周末打風？天文台表示，預料位於南海中北部的廣闊低壓槽上可能有低壓區在呂宋以西海域發展為熱帶氣旋，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會移向廣東西部沿岸及海南島一帶，受其影響，下星期初廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。



天文台暫未有該低壓區路徑圖，而風烏、盤古、伏羲3個AI天氣模型均預測，9月5日（星期五）南海會有熱帶氣旋形成，9月6日至9月7日（星期六至星期日）最接近香港，進入本港400公里範圍，隨後往西移向海南島。風烏更預測，下星期初會再有1個熱帶氣旋逼近香港。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



又有連環颱風？（風烏AI天氣模式）

3大AI預測連環颱風逼近香港

天文台暫未有該低壓區路徑圖，而風烏、盤古、伏羲3個AI天氣模型均預測，9月5日（星期五）南海會有熱帶氣旋形成，9月6日至9月7日（星期六至星期日）最接近香港，進入本港400公里範圍，隨後往西移向海南島登陸。

此外，風烏更預測，9月8日至9月10日（下星期一至星期二）會再有1個熱帶氣旋逼近香港，但結構較早前預測鬆散。

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI天氣模型預測，9月5日（星期五）南海會有熱帶氣旋形成，9月6日至9月7日（星期六至星期日）最接近香港，進入本港400公里範圍。（風烏AI天氣模式）

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI天氣模型預測，9月5日（星期五）南海會有熱帶氣旋形成，9月6日至9月7日（星期六至星期日）最接近香港，進入本港400公里範圍。（盤古AI天氣模式）

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲AI天氣模型預測，9月5日（星期五）南海會有熱帶氣旋形成，9月6日至9月7日（星期六至星期日）最接近香港，進入本港400公里範圍。（伏羲AI天氣模式）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，高空反氣旋會在未來一兩日繼續為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨亦會影響內陸地區；下星期初廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪；隨着高空反氣旋再度增強，下星期中後期該區驟雨逐漸減少，天色好轉。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，本星期後期及下星期多天有驟雨雷暴，氣溫27°C至34°C，暫時最高吹7級風。