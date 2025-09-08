塔巴打風｜天文台：8號風球至少到1pm　何時改發3號風球要看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／塔巴／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】打風！8號風球現正生效，天文台表示，塔巴已在廣東台山登陸，隨後會進入廣東內陸並逐漸遠離本港；現時本港多處仍吹烈風，離岸及高地達暴風程度，而塔巴的雨帶會在今日初時繼續為珠江口帶來狂風大驟雨，八號烈風或暴風信號會至少維持至下午1時；天文台會視乎本地風力的減弱程度，評估下午改發三號強風信號的時間。



至於8號風球懸掛多久，何時改發3號風球，要視乎熱帶氣旋強度、路徑與本港距離及本地風力變化。



熱帶低氣壓的移動路徑。（天文台截圖）

即睇塔巴路徑+風力▼▼▼

暫時塔巴直吹香港機率最高六成。（天文台）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，熱帶氣旋塔巴會在今日橫過廣東內陸，廣東沿岸地區風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，隨後塔巴會逐漸減弱，但受活躍偏南氣流影響，本星期中期華南沿岸仍有驟雨及雷暴；預料高空反氣旋會在本星期後期覆蓋中國東南部，華南沿岸普遍晴朗，風勢微弱，天氣持續酷熱。

天文台九天天氣預報。(天文台)

根據天文台九天天氣預報，本星期及下星期多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至34°C，暫時最高吹8級風。