塔巴打風！天文台3號風球日間維持+路徑　2因素周日晚或掛8號風球

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／塔巴／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】打風！3號風球現正生效，天文台表示，過去數小時，塔巴繼續向西北偏北方向移動，而其外圍雷雨帶正影響廣東沿岸；隨着塔巴逐漸靠近，本港風勢將逐步增強，三號強風信號會在今日日間維持；按照現時預測，塔巴會繼續增強，在星期一早上於香港西南面200公里左右掠過；由於其環流較為細小，天文台會視乎其增強速度及最接近本港距離，評估是否需要在星期日晚改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台預料，本港今日間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大；星期一仍有狂風大驟雨，初時風勢頗大，海有大浪及湧浪；受風暴潮影響，星期一早上部份沿岸低窪地區有機會出現水浸。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，塔巴9月7日增強成強烈熱帶風暴，進入本港400公里範圍，9月7日至9月8日在香港西面200公里左右、陽江市附近登陸。



至於會否發出8號風球甚至更高風球，同樣要視乎熱帶氣旋強度、路徑與本港距離及本地風力變化。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



熱帶低氣壓的移動路徑。（天文台截圖）

即睇塔巴路徑+風力▼▼▼

暫時塔巴直吹香港機率最高六成。（天文台）

天文台預測星期一狂風大驟雨

打風！天文台表示，過去數小時，塔巴繼續向西北偏北方向移動，而其外圍雷雨帶正影響廣東沿岸；隨着塔巴逐漸靠近，本港風勢將逐步增強，三號強風信號會在今日日間維持；按照現時預測，塔巴會繼續增強，在星期一早上於香港西南面200公里左右掠過；由於其環流較為細小，天文台會視乎其增強速度及最接近本港距離，評估是否需要在星期日晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

正午12時，熱帶風暴塔巴集結在香港以南約390公里，即在北緯18.8度，東經114.3度附近，預料向西北偏北移動，時速約16公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，熱帶氣旋塔巴會在今明兩日移向廣東西部沿岸，廣東沿岸地區風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪；隨後塔巴移入廣東內陸並逐漸減弱，但受活躍偏南氣流影響，本星期中期華南沿岸仍有驟雨及雷暴，預料高空反氣旋會在本星期後期覆蓋中國東南部，華南沿岸普遍晴朗，風勢微弱，天氣持續酷熱。

天文台九天天氣預報。(天文台)

根據天文台九天天氣預報，本星期後期及下星期多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至34°C，暫時最高吹8級風。