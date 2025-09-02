本星期打風？風烏3大AI預測連環颱風逼近香港+路徑　天文台這樣說

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】又有連環颱風襲港？本星期打風？天文台表示，預料本星期後期在南海中北部至呂宋附近廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，但其發展和路徑存在變數，較大機會於下星期初移向華南沿岸，該區驟雨增多及有狂風雷暴。



天文台暫未有該低壓區路徑圖，而風烏、盤古、伏羲3個AI天氣模型均預測，9月4日至9月5日（星期四至星期五）南海會有熱帶氣旋形成，9月6日至9月7日（星期六至星期日）最接近香港，其中風烏預料熱帶氣旋會往西移向海南島，盤古則預料會在香港東面登陸。風烏更預測，下星期初會再有1個熱帶氣旋逼近香港。



傳統的美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也預計本星期後期南海會有熱帶氣旋，但路徑、風力略有不同。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



又有連環颱風？（風烏AI天氣模式）

本星期再打風？天文台表示，預料本星期後期在南海中北部至呂宋附近的廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，但其發展和路徑存在變數，較大機會於下星期初移向華南沿岸，該區驟雨增多及有狂風雷暴；此外，現時位於西北太平洋菲律賓以東的低壓區會在未來一兩日稍為發展，大致移向日本以南海域。

3大AI預測連環颱風逼近香港

天文台暫未有該低壓區路徑圖，而風烏、盤古、伏羲3個AI天氣模型均預測，9月4日至9月5日（星期四至星期五）南海會有熱帶氣旋形成，9月6日至9月7日（星期六至星期日）最接近香港，其中風烏預料熱帶氣旋會往西移向海南島登陸，盤古則預料會在香港東面登陸。

此外，風烏更預測，9月8日至9月9日（下星期一至星期二）會再有1個熱帶氣旋逼近香港，在香港近距離登陸。

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI天氣模型預測，9月4日至9月5日（星期四至星期五）南海會有熱帶氣旋形成，9月6日至9月7日（星期六至星期日）最接近香港。（風烏AI天氣模式）

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI天氣模型預測，9月4日至9月5日（星期四至星期五）南海會有熱帶氣旋形成，9月6日至9月7日（星期六至星期日）最接近香港。（盤古AI天氣模式）

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲AI天氣模型預測，9月4日至9月5日（星期四至星期五）南海會有熱帶氣旋形成，9月6日至9月7日（星期六至星期日）最接近香港。（伏羲AI天氣模式）

歐美天氣模式這樣預測

傳統的美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也預計本星期後期南海會有熱帶氣旋，但路徑、風力略有不同。

根據GFS，該熱帶氣旋會在9月7日至9月9日進入南海逼近香港，9月9日最接近香港，隨後在香港西面玉林市附近登陸。

即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

根據GFS，該熱帶氣旋會在9月7日至9月9日進入南海逼近香港，9月9日最接近香港，隨後在香港西面玉林市附近登陸。（GFS／Windy.com）

而根據ECMWF，該熱帶氣旋會在9月5日至9月8日逼近香港，9月8日最接近香港，隨後在香港西面玉林市附近登陸。

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

根據ECMWF，該熱帶氣旋會在9月5日至9月8日逼近香港，9月8日最接近香港，隨後在香港西面玉林市附近登陸。（ECMWF／Windy.com）

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，受高空反氣旋影響，未來數日廣東沿岸天色大致良好，持續酷熱，但高溫觸發的驟雨及雷暴亦會影響該區；預料本星期後期在南海中北部至呂宋附近的廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，但其發展和路徑存在變數，較大機會於下週初移向華南沿岸，該區驟雨增多及有狂風雷暴。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，本星期後期及下星期多天有驟雨雷暴，氣溫27°C至34°C，暫時最高吹5級風。