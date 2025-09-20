港漂男被阿伯狂望以為歧視　傳紙仔寫9字揭暖心真相：感動在香港

【好人好事】港人的暖心舉動往往超乎想像！有剛從上海來香港生活的港漂男子，於小紅書發相發文分享在香港遇到的暖心經歷，指他在茶餐廳用膳時，隔籬枱大伯大嬸一直望着他，他以為因自己內地口音被對方歧視，詎料對方遞來1張紙寫上9個字，他看後發現震撼真相，直呼「小小感動在香港」。



帖文引來內地網民熱議，不少人有共鳴，大讚港人熱心，「老一輩香港人特別好」、「香港，有人情味的城市」。



有港漂男子於小紅書發文，指他在茶餐廳用膳時，隔籬枱大伯大嬸一直望着他，他以為因自己內地口音被對方歧視，詎料對方遞來1張紙寫上9個字，他看後發現暖心真相。（AI生成圖片）

「剛過來這裏（香港），一切都亂亂的。小小感動在香港。」該港漂男子近日於小紅書發相發文，講述自己在香港遇到好人好事經歷。他憶述，當日在茶餐廳吃飯，隔籬枱有大伯大嬸一直望着他，起初以為是歧視他「大陸人口音」，沒想到大伯之後遞過來1張紙，揭開暖心真相。

港漂被大伯大嬸狂望以為歧視 悉真相感動

紙上寫了「去藥房買泰國青草膏」9個字。（小紅書）

從樓主上載相片見到，紙上寫了「去藥房買泰國青草膏」。樓主恍然大悟，直感動，「原來他們看到我腿上因為蟎蟲起滿了過敏的疙瘩，好心提醒我。其實前一天在炮台山也有一位阿姨寫了一張紙給我叫我買一瓶無比滴，說這個止癢快，我說的花露水在香港一點用都沒有。剛過來這裏，一切都亂亂的。小小感動在香港」。

內地網民看過帖文有共鳴，大讚港人熱心及有禮貌。（資料圖片）

內地網民有共鳴：香港有人情味的城市

內地網民看過帖文有共鳴，大讚港人熱心及有禮貌「老一輩香港人特別好」、「我們出了地鐵去酒店 一看就大陸來的遊客在找酒店，有個中老年港人用普通話問我們要去哪裏，很詳細的給指路了，很熱心的！」、「本人在香港上學，感覺50歲以上的香港人都挺和藹的是哦」、「上次去香港有個阿姨不小心弄到我腳踝，我就走旁邊停下來看看，那個阿姨特意走過來跟我道歉，那態度極為誠懇」、「香港，有人情味的城市」。