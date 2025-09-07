塔巴8號風球｜天文台fb講「這2字」獲激讚　網民：真「超前部署」

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／塔巴／打風／超前部署】天文台懸掛風球安排常惹爭議，但今次則獲得網民激烈讚揚！在颱風塔巴逼近下，雖然目前仍只懸掛3號風球，但天文台於今日星期日（9月7日）下午5時45分，已預告會在晚上9時20分發出8號風球，更「超前預告」8號風球至少維持到星期一（9月8日）早上11時，意味全日制學生有1天假期，打工仔亦至少有半天「風假」。



天文台又表示，在八號熱帶氣旋警告信號生效前約2小時，天文台會發出「預警八號特別告示」，屆時政府會提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民應啟程回家。



熱帶低氣壓的移動路徑。（天文台截圖）

即睇塔巴路徑+風力▼▼▼

網民湧天文台fb讚「超前部署」 提「至少」2字獲讚

天文台「超前預告」後，大批打工仔、網民湧到天文台Facebook讚天文台「做得好」，「今次呢啲就真係叫預測／預早通知喇，我會畀讚」、「仲識得用『至少』呢兩個字，有人再鬧天文台就係無理取鬧了」、「至少對得住『預測』呢2個字責任先」、「今次就非常好，話埋畀你知大約掛到幾點，呢啲先叫超前部署」、「今次真係要讚，一早講定大家唔使煩」、「謝謝今次天文台提早通知星期一的安排，值得讚揚」、「呢個超前部署好好」。

天文台「超前預告」獲大批打工仔、網民激讚。（天文台Facebook）

掀兩派爭議

然而仍有網民埋怨，「哦，即係11點幾落波」、「如11點落好多都要返工，又逼出去返工」，隨即有大批網民為天文台「護航」，「而家未掛，都講到明最少掛到聽朝11點，又唔鍾意呀？仲想天文台點？」、「11點落又有一大堆人返工，3點落又有一大堆人返工，5點落又有一大堆人返夜班，咁幾多點落先好呀？」、「個風天文台整出嚟㗎咩！」。