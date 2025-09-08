Pizza Hut App推播：10號風球暫停營業　網民嘲出錯：天文台8號咋

【8號風球／天文台天氣消息／打風／颱風香港／颱風消息／HKO】在颱風塔巴逼近下，天文台周日（9月7日）晚上9時20分改發八號烈風或暴風信號，預料塔巴會在周一（9月8日）日出前後於香港西南面200公里內掠過，隨後在廣東西部登陸，8號風球會至少維持至周一早上11時。



打風期間許多商店食肆都暫停營業，而有網民表示約在晚上9時21分，即天文台宣布8號風球時，隨即收到連鎖薄餅店「必勝客」（Pizza Hut）的手機程式推播，顯示訊息為「10號強風信號現正生效，全線分店暫停營業，請大家留喺室內及注意安全」。



主打薄餅的Pizza Hut在8號風球下照常營業，如天文台發出9號風球或10號風球，則暫停營業。（資料圖片）

網民：Pizza Hut提前改掛10風球？

網民紛紛笑指Pizza Hut「超前部署」，「天文台啱啱發8號波咋，Pizza Hut提前改掛10風球？」而Pizza Hut的官方facebook專頁卻在宣傳店方推出的「颱風餐」，更稱「就算天氣再壞，Pizza Hut都想你繼續食得開心 ，全線分店喺安全情況下會照常營業，提供堂食及外賣自取服務」，但手機程式的推播表示全線分店暫停營業，有網民不禁失笑指「太激進」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦收到Pizza Hut的手機程式推播，現當時天文台剛改發8號風球。（facebook@方保僑）

被指想賣免費廣告

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦在facebook帳號分享推播截圖，留言指「Pizza Hut 咁快就知道要掛十號風球? 😈😈」，更加上hashtag「#咁快就想放工」。不過，有網民則懷疑店方是想乘機賣免費廣告，因有關推播已成功獲得網民注意，形容「有賺」。